EdF : Kylian Mbappé va s’adresser à la presse aujourd’hui

À la veille du France-Allemagne au Groupama Stadium de Lyon, l’Équipe de France de Didier Deschamps continue sa préparation pour son premier match de l’année 2024. Outre le sélectionneur, pour répondre aux questions des journalistes, c’est le capitaine des Bleus, Kylian Mbappé, qui va se présenter en conférence de presse aujourd’hui à 17h30 selon Le Parisien. Voir le capitaine de l’Équipe de France intervenir en conférence de presse est une habitude depuis l’ère Didier Deschamps, mais le génie français déroge souvent à la règle.

Un an que Kylian Mbappé est le capitaine des Bleus, et pourtant ce n’est que la quatrième fois que le numéro 10 joue le jeu des conférences de presse. Son prédécesseur, Hugo Lloris venait à chaque veille de match. Les journalistes auront certainement beaucoup de questions à poser à l’attaquant français. Jeux Olympiques, l’équipe allemande, l’Euro dans quelques mois et sa signature au Real Madrid sont au programme.