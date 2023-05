Man City : Jack Grealish assume son côté fêtard

La suite après cette publicité

Après des débuts mitigés avec Manchester City, Jack Grealish s’impose enfin comme l’une des pièces maîtresses des Skyblues cette saison. L’international anglais a gagné la confiance de Pep Guardiola, qui le titularise régulièrement lors des matches capitaux. Toutefois, malgré cette régularité, l’ancien joueur d’Aston Villa ne veut pas cacher son côté fêtard. Dans une interview accordée au Daily Mail, l’ailier de 27 ans assume totalement son comportement en dehors des terrains.

« Parfois, j’aime sortir et me laisser aller. Je ne vais pas mentir en disant que je ne sors pas. À quoi est-ce que ça servirait ? Il est aussi inutile de vous dire que je suis ici à 8h pour faire de la gym et que c’est la raison pour laquelle je joue bien. Ce n’est pas le cas. Si je joue bien, c’est parce que je me sens en forme, confiant, bien dans ma peau et que j’ai l’impression d’être chez moi ici. Mais j’aime toujours boire un verre de temps en temps et sortir avec mes amis. C’est tout à fait normal ».

