Manchester City : tout le monde se lève enfin pour Jack Grealish

L’étrange saison de Monsieur Jack. A l’été 2021, Manchester City a cassé sa tirelire pour recruter Jack Grealish, joueur vedette d’Aston Villa. En effet, les pensionnaires de l’Etihad Stadium ont dépensé 117,5 millions d’euros pour mettre la main sur l’international anglais (29 sélections, 2 buts). Forcément, avec un tel montant, l’attente était forte autour du natif de Birmingham. Mais sa première année sous le maillot des Skyblues n’a pas été une franche réussite, soyons honnête.

La suite après cette publicité

Auteur de 6 buts et de 4 passes décisives en 39 apparitions toutes compétitions confondues (31 titularisations), il n’a pas eu l’impact et l’influence espérés. Mais Pep Guardiola l’a toujours défendu face aux médias, estimant qu’il ne l’avait pas recruté pour qu’il marque des buts et qu’il jouait comme il l’attendait. Pourtant, même le principal intéressé a avoué que sa première saison avec les Citizens n’était pas à la hauteur individuellement. En 2022-23, sa première moitié de saison n’a pas été exceptionnelle non plus.

À lire

Le Barça au cœur d’un énorme scandale de corruption, la presse anglaise se moque des losers d’Arsenal

Une adaptation compliquée

Auteur d’un but en 15 apparitions, il a ensuite rejoint son pays pour disputer le Mondial 2022 au Qatar (5 apparitions, 1 but). De retour en club, le joueur a de nouveau évoqué son adaptation difficile en janvier dernier au micro de Skysports. « Je l’ai déjà dit, mais c’est tellement différent de ce à quoi j’étais habitué à Aston Villa. Là-bas, j’avais plus de liberté. J’ai joué à Villa toute ma vie et c’était mon premier transfert. Je n’avais pas réalisé à quel point il est difficile de s’adapter à une autre équipe et à un autre manager.

La suite après cette publicité

Il a ajouté ensuite : « quand je suis arrivé ici, c’était beaucoup plus difficile que je ne le pensais. Je pensais qu’en rejoignant l’équipe en tête du championnat, je marquerais énormément de buts, et visiblement ce n’est pas le cas. Face à Manchester City, beaucoup d’équipes verrouillent, ce qui n’était pas le cas face à Aston Villa.» Depuis son retour de la Coupe du Monde, Grealish a joué 12 matchs et inscrit 2 buts, dont un hier soir face à Arsenal en Premier League. Alors que les deux équipes se neutralisaient (1-1), l’Anglais a été à la conclusion d’une belle action collective à la 72e.

Un but important pour Man City

Lancé en profondeur suite à une perte de balle de Gabriel, Haaland a décalé Gündogan qui en a fait de même avec Grealish, qui a trompé Ramsdale. Si sa frappe semble légèrement déviée, le joueur de 27 ans a inscrit un but précieux du plat du pied droit pour son équipe, qui s’est finalement imposée 3 à 1 suite à un but d’Erling Haaland. Mais Grealish n’a pas été que buteur. Il est monté en puissance au fur et à mesure de la rencontre, avant d’être plus dangereux en deuxième période. Remplacé par Phil Foden à la 77e, l’international anglais, blessé, a montré un meilleur visage.

La suite après cette publicité

De quoi donner de l’espoir à Man City. La presse anglaise salue d’ailleurs sa prestation ce jeudi matin. The Telegraph lui a donné un 7 pour son match avec le commentaire suivant : «il a été calme en première mi-temps mais a grandi durant le match avant de marquer le deuxième but de City. Une menace constante après la pause.» Le Daily Mirror a été plus généreux et lui a attribué un 8. Le média britannique l’a même élu homme du match et a indiqué : «il a évolué dans le jeu, a causé des problèmes majeurs et a ensuite gardé son sang-froid pour marquer et gagner.»

Grealish est enfin heureux

Même note pour le Manchester Evening News qui parle de lui comme étant finalement une "bonne affaire" avant d’ajouter : «un gros but dans un gros match. Il a failli perdre ses moments de fraîcheur avant d’exploser pour marquer l’un des buts de la victoire. » De son côté, The Guardian a titré : "Grealish et Haaland placent Manchester City en tête du classement aux dépens d’Arsenal". L’Anglais est donc l’un des héros de la soirée où les Citizens ont pourtant connu des difficultés. Ce qu’il a reconnu. «Je ne pense pas que nous ayons si bien joué. Je pense qu’Arsenal a joué beaucoup mieux que nous, je pense qu’ils étaient la meilleure équipe.»

La suite après cette publicité

Puis, il a fait une petite confidence : *« quand je fêtais mon but, j’allais enlever mon maillot mais j’ai réalisé que j’avais déjà un carton jaune et j’aurais été expulsé ! C’était énorme. Pour moi, c’était évidemment une super soirée, c’est ce que je voulais faire, surtout ces derniers temps, j’ai l’impression d’avoir bien joué. Je veux être influent lors de ces grands matchs, le mois dernier j’ai marqué à Old Trafford pour le 1-0 (défaite 2-1 au final, ndlr). Mais évidemment, marquer ici ce soir était si important et je suis absolument content pour moi et pour l’équipe. Heureux, Jack Grealish, qui a avoué que connaître Aaron Ramsdale était un avantage au moment de marquer son but, espère continuer sur sa lancée et faire taire définitivement les critiques.