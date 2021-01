FC Barcelone : le cas Ousmane Dembélé devient problématique

La suite après cette publicité

Cette année 2021 a particulièrement bien commencé pour le Français. Il s'est fait une place dans le onze de Ronald Koeman, et commence enfin à montrer son meilleur visage sous la tunique catalane. Et ce alors que beaucoup le pensaient perdu pour le Barça. Des progrès sur le terrain, mais également dans l'attitude, puisqu'il aurait impressionné les cadres du vestiaire par son changement de comportement à l'entraînement par exemple.

Alors qu'on ne comptait pas vraiment sur lui, l'ancien du Stade Rennais est désormais un atout de poids pour le club de Liga. Mais pour combien de temps ? Comme le souligne Sport, sa situation n'est pas évidente à gérer avec ce contrat qui expire en 2022. La direction intérimaire du FC Barcelone menée par Carles Tusquets a déjà lancé une première approche pour une prolongation, mais le joueur et son entourage n'ont pas été réceptifs. C'est le nouveau président, qui sera connu en mars, qui devra s'atteler à ce dossier.

Le joueur est prêt à mettre du sien

Comme souvent dans ce cas, deux scénarios existent : une prolongation ou une vente cet été, alors que selon le média, Manchester United, Chelsea, la Juventus et le Bayern sont déjà intéressés. Le joueur lui serait plutôt à l'aise au Barça et à Barcelone, et c'est notamment pour ça qu'il avait refusé des approches l'été dernier. Souvent poussé vers la sortie pour pallier aux soucis économiques du club, il sait que cette situation ne devrait plus se reproduire, maintenant qu'il a un rôle important dans l'équipe.

Tout dépendra donc du futur président, alors que la publication catalane explique que le club tentera de le retenir s'il continue sur cette lancée. Le Français lui sera prêt à mettre du sien pour prolonger l'aventure. Tout se jouera probablement au début de l'été, et si la situation contractuelle du principal concerné n'a pas évolué d'ici là, une vente sera obligatoirement envisagée. Plus qu'à attendre donc. Mais il serait plutôt cocasse qu'après avoir cherché à s'en séparer pendant tant de temps, le Barça soit contraint de le vendre maintenant qu'il est au niveau espéré...