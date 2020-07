Fiorentina : l'annonce forte de Franck Ribéry

De l'US Boulogne à la Fiorentina, en passant par Alès, Brest, Metz, Galatasaray, l'Olympique de Marseille et le Bayern Munich, sans oublier l'équipe de France (81 capes, 16 buts), le parcours de Franck Ribéry force le respect. Une carrière atypique pour un footballeur talentueux qui a su gravir les échelons pour se hisser au plus haut niveau européen et mondial. Après avoir connu des heures de gloire à Munich, où il a passé douze années et remporté de nombreux titres, dont 9 Bundesliga et une Ligue des Champions, le joueur né en 83 a décidé d'aller relever un nouveau challenge. Et c'est en Italie qu'il a décidé de continuer à tâter le ballon rond. Direction la Fiorentina pour Kaiser Franck.

Accueilli comme une star, le Français, qui avait rapidement mis tout le monde dans sa poche en parlant en Italien dès sa conférence de presse de présentation, savait qu'il venait à Florence pour apporter son expérience. Aligné à 19 reprises cette saison en Serie A (3 buts), le natif de Boulogne-sur-Mer a fait un premier bilan de sa saison lors d'un entretien accordé à La Gazzetta dello Sport. Ce, alors qu'il reste encore 4 rencontres de Serie A à jouer dont une aujourd'hui face à l'Inter Milan. «Je pense que nous aurions pu faire un peu plus déjà cette saison. Il est clair que pour le moment nous ne sommes pas au niveau des grands noms (du foot italien), mais avec deux ou trois grands joueurs et la croissance de nos jeunes, je pense que nous pourrons récolter très bientôt de bonnes satisfactions ».

Ribéry évoque son avenir

Parmi les noms cités du côté de la Viola revient celui d'un certain Mario Mandzukic, qu'il a connu au Bayern Munich. «Mario est un grand champion. Il faut voir ce qu'il veut pour lui-même à ce stade de sa carrière». Si on sent bien que Ribéry ne serait pas contre cette arrivée, il sait qu'il lui faudra des soutiens afin de mener son équipe vers un titre. «Ce serait bien de donner aussi un trophée aux supporters de la Viola. Je tiens à les remercier pour la grande affection qu'ils m'ont témoignée. J'espère qu'ils pourront bientôt retourner au stade». Un stade où ils devraient voir le joueur français évoluer l'année prochaine, lui dont le contrat se termine en juin 2021.

A ce moment-là, il aura 38 ans. Mais comme Kylian Mbappé, Franck Ribéry ne veut pas qu'on lui parle d'âge. Seul le ballon compte. «Je m'entraîne et m'amuse comme le premier jour. Je ne suis pas fatigué par ce que je fais. Pour moi le football, en plus d'un travail, c'est du plaisir et de la passion». Voici donc le secret de l'éternelle jeunesse de l'ancien joueur de l'OM. Un joueur qui a donc tranché pour son avenir à court terme. Mais qu'en est-il pour la suite ? «Un avenir sur le banc? Pour l'instant je veux encore jouer, je penserai à ça le moment venu. Tant que j'aurai encore l'envie et les bonnes motivations et que mon corps continuera à tenir, j'aimerais continuer». Le message est clair !