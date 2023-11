JT Foot Mercato : l’Olympique Lyonnais vole en éclats

Lyon creuse son trou

Encore une défaite pour l’Olympique Lyonnais, qui s’est incliné cette fois face au LOSC (0-2). Les Lyonnais restent bons derniers du championnat avec seulement 7 points au compteur. C’est le pire début de saison de l’histoire du club. Surtout que L’Équipe nous apprend que 73% des clubs de Ligue 1 comptant 7 points en 12 rencontres ont été relégués en Ligue 2 en fin de saison. L’homme qui cristallise toutes les attentions après ce nouveau revers, c’est Fabio Grosso, le coach lyonnais. Il ne semble pas mettre tous les ingrédients en place pour offrir cette stabilité. Mais l’Italien, se veut optimiste et espère des jours meilleurs. L’ancien défenseur n’aura peut-être pas l’occasion de redresser la barre. Alors qu’il a déjà remplacé Laurent Blanc sur le banc, il y a quelques mois, L’Équipe nous rapporte ce lundi matin que son avenir risque d’être rapidement remis en question si les choses ne s’arrangent pas. Les joueurs qui ne répondent pas aux attentes sont aussi invités à prendre la porte de sortie. Ce pourrait être le cas pour Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso. Le Progrès assure que la direction lyonnaise envisage sérieusement de se séparer de ses deux cadres. Personne n’est intouchable dans cette période trouble. Concernant les arrivées, l’OL va aussi se montrer actif. Selon nos informations, Lyon pense à Baptiste Santamaria, le milieu de terrain du Stade Rennais.

La suite après cette publicité

Les Red Devils font rêver sur le mercato

Le mercato hivernal risque d’être agité cette année pour Manchester United. Selon la presse italienne, la Juventus pourrait passer à l’action dans les prochaines semaines pour Jadon Sancho. Le club italien ne serait pas contre un prêt sans obligation d’achat, même si la question du salaire pose question. Un ancien mancunien fait aussi l’actualité. Après environ une décennie passée chez les Red Devils, David De Gea a depuis été remplacé par André Onana. Libre, ou plutôt, sans club, le gardien espagnol attend la bonne opportunité pour retrouver les terrains. Malgré des rumeurs l’envoyant à droite à gauche, la piste de l’Arabie saoudite pourrait bien être la bonne pour De Gea. The Sun rapporte qu’Al-Ettifaq mène la course pour s’attacher les services du portier de 33 ans. Le club dirigé par Steven Gerrard souhaiterait faire de David De Gea son gardien numéro 1.

À lire

Man Utd : la Juventus veut tenter le coup Jadon Sancho !

Le pari payant

Cet été, le PSG a entamé une nouvelle révolution. D’après les informations du Parisien, il était temps, car les départs de Neymar et Lionel Messi ont fait du bien au sein du vestiaire. En effet, Luis Enrique dispose d’une équipe plus soudée. En clair, le vestiaire sait aujourd’hui que tout le monde aura sa chance et que l’époque de la MNM intouchable est terminée. Les remplaçants savent qu’ils ne devront plus se contenter des miettes laissées par un trio qui était difficile, voire impossible à faire sortir très tôt dans un match. Le journal ajoute d’ailleurs que certains remplaçants ont mal vécu la cohabitation avec Messi et Neymar. L’esprit libéré, un coach qui tient son vestiaire, le PSG a toutes les cartes en mains pour réussir sa saison.