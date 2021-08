Arsenal présente son maillot third pour la saison 2021-2022

Il ne manquait plus que lui pour que les Gunners soient prêts pour la saison 2021-2022. Après avoir dévoilé le maillot extérieur puis le maillot domicile d'Arsenal pour le nouvel exercice, adidas, qui équipe Arsenal depuis la saison 2019-2020 et versera près de 75 M€ par saison à la direction londonienne jusqu'en 2023 minimum, vient de dévoiler le maillot third que porteront les hommes de Mikel Arteta dans les prochains mois.

Si les deux autres tuniques du club du nord de Londres font référence à des hauts historiques portés par d'anciennes gloires, ce nouveau maillot third ne déroge pas à la règle. Il puise ainsi son style dans deux kits emblématiques («Blue Lightning») élaborés par Nike, l'ancien sponsor d'Arsenal, en 1994 et 1995, notamment arborés par la légende Dennis Bergkamp.

Pierre-Emerick Aubameyang, Alexandre Lacazette, Nicolas Pépé, Bukayo Saka ou encore le nouveau numéro 10 Emile Smith Rowe porteront cette année un troisième maillot dominée par la couleur bleue marine. Cette tunique sera traversée en diagonale par des motifs en forme d'éclairs turquoises aux bords rouges. Les trois bandes traditionnelles du sponsor adidas sont évidemment présentes au niveau des épaules, alors que le logo de la marque allemande est bicolore (logo rouge, écriture blanche).

Les sponsors maillots des Gunners sont sans surprise eux aussi visibles sur ce maillot third. «Emirates Fly Better» conserve sa place centrale sur ce nouveau kit alors que «Visit Rwanda» reste situé au niveau de la manche gauche des Canonniers.

Si adidas s'est inspiré des années 1990 pour le design spécial de ce nouveau maillot third, les pensionnaires de l'Emirates Stadium espèreront faire mieux que Dennis Bergkamp et ses partenaires de l'époque, qui avaient bouclé la saison 1994-1995 à la 12ème place de Premier League. La saison suivante, toujours avec le fameux maillot «Blue Lightning», les Gunners avaient terminé 5èmes du championnat anglais.

La suite, avec l'arrivée d'Arsène Wenger sur le banc, appartient à l'histoire. À Mikel Arteta et ses protégés de redorer le blason d'Arsenal. Cela commencera dès le 13 août prochain en Premier League avec un alléchant Brentford-Arsenal (21h).