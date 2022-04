Le Real Madrid a tenté de chiper Pablo Torre au FC Barcelone

Pablo Torre, le milieu offensif espagnol de 19 ans, est considéré de l'autre côté des Pyrénées comme l'un des futurs joyaux du football ibérique. Le 4 mars dernier, le FC Barcelone annonçait la signature du joueur du Racing Santander, qui arrivera la saison prochaine en Catalogne, et qui démarrera avec le FC Barcelone B.

Ce transfert aurait pu ne jamais avoir lieu, car comme indiqué par Sport, le Real Madrid aurait tenté de le faire capoter en proposant plus d'argent que le Barça à Santander et au joueur. Cependant, convaincu par le discours de Xavi Hernandez et par le contrat longue durée proposé par les Catalans, Pablo Torre n"a pas changé d'avis.