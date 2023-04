Mercato : le nouveau joueur surprenant que veut le PSG

La suite après cette publicité

Tout indique que le PSG va remporter la Ligue 1. Avec 9 points d’avance sur son dauphin lensois et 11 points - avec un match de plus - supplémentaires sur l’OM, les troupes de Christophe Galtier ne devraient a priori pas laisser échapper ce titre de champion de France. Peut-on en revanche parler de saison réussie ? Difficilement, puisqu’il y a eu ces échecs en Europe et en Coupe de France, sans parler du contenu produit par l’équipe, souvent assez moyen, et des résultats surtout conséquence de la supériorité individuelle de l’effectif parisien.

Du ménage est attendu cet été donc. Il y aura donc de nombreux départs, avec pas mal de joueurs qui sont poussés vers la porte, Neymar en tête de liste, alors que Messi ne devrait pas prolonger l’aventure. Quant aux arrivées, c’est encore assez calme. Mais voilà que le média espagnol Relevo dévoile un nouveau nom pour le mercato parisien. Et ça a l’air plutôt sérieux.

À lire

PSG - RC Lens : le chambrage de Presnel Kimpembe fait enrager les Lensois

Le PSG est chaud !

Selon le spécialiste mercato du média, Matteo Moretto, le PSG s’intéresse à Orkun Kökcü, le milieu de terrain du Feyenoord. Du haut de ses 22 ans, l’international turc fait partie des tous meilleurs joueurs de l’Eredivisie. L’été dernier, celui qui a inscrit 8 buts et délivré 2 passes décisives en 26 rencontres d’Eredivisie avait déjà été sondé par l’Olympique Lyonnais.

La suite après cette publicité

Il s’agit même plus que d’un simple intérêt puisque les décideurs parisiens auraient déjà lancé les premières manœuvres en vue d’un transfert du capitaine de Feyenoord lors du prochain mercato. Ces dernières semaines, le Turc avait également été mentionné comme cible d’Arsenal et de Newcastle dans les médias anglais. Son contrat expire en 2025. Affaire à suivre…