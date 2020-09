Journal du mercato : le Real Madrid sur le point de réussir son dégraissage intensif

La suite après cette publicité

Les infos du jour en France

On entame ce Journal du Mercato à Monaco où l'avenir de Keita Baldé (25 ans) semble se préciser. Indésirable sur le Rocher, l'attaquant sénégalais se dirigerait vers un retour en Serie A, du côté de la Sampdoria. C'est en tout cas ce qu'annonce Sky Sport Italia, ce matin. L'AS Monaco ne bradera, cependant, pas son joueur et pourrait accepter un prêt pour l'ancien de la Lazio.

Du côté de Lyon, Bertrand Traoré (25 ans) devrait rejoindre Aston Villa dans les prochaines heures. Mais l'information du jour concerne Houssem Aouar (22 ans). Le milieu de terrain français pourrait, lui aussi, plier bagage pour la Premier League. Arsenal aurait fait d'Aouar l'une des priorités de ce mercato et pourrait rapidement dégainer. Selon Téléfoot, une offre de 40 M€ pourrait être formulée par les Gunners, affaire à suivre...

Au PSG, la priorité serait de trouver un remplaçant à Thiago Silva (35 ans), parti du côté de Chelsea. Selon la presse espagnole, Paris aurait ciblé Samuel Umtiti (26 ans) pour renforcer son secteur défensif. Poussé vers la sortie par le FC Barcelone, le défenseur français serait à la recherche d'un nouveau challenge. Cependant, les pépins physiques auxquels l'ancien Lyonnais doit faire face depuis quelques années pourraient refroidir la direction parisienne.

Enfin, toujours à Paris, le montant de l'option d'achat assortie au prêt d'Alessandro Florenzi (29 ans) est désormais connu. Prêté par la Roma au club de la capitale, les Parisiens devront verser 8 M€ s'ils veulent s'attacher définitivement les services du latéral droit italien.

Les infos du jour à l'étranger

À l'étranger, l'information de la journée pourrait venir de Liverpool. Interrogé par Bild, le patron du Bayern Munich, Karl-Heinz Rummenigge a confirmé un accord avec les Reds pour le transfert de Thiago Alcantara (29 ans). Un feuilleton qui traîne depuis plusieurs semaines et qui pourrait prendre fin dans les prochaines heures.

En Espagne, l'avenir de Luis Suarez (33 ans) au FC Barcelone est toujours aussi flou. Annoncé avec insistance du côté de la Juventus, le transfert de l'Uruguayen commence à s'éterniser. Un accord devrait tout de même être trouvé dans les prochaines heures, l'attaquant uruguayen a d'ailleurs atterri, aujourd'hui en Italie pour y passer un examen en vue de l’obtention de la nationalité italienne.

Le focus du jour à l'étranger

On passe maintenant à notre focus du jour sur le Real Madrid. Lancé dans une opération "dégraissage" d'envergure, en début de mercato, le Real semblerait bien parti pour réussir son défi. Ces derniers jours, c'est le dossier Gareth Bale (31 ans) qui voit les choses s'accélérer. Indésirable depuis plusieurs saisons, la situation du Gallois serait sur le point de se décanter. Selon les informations de Sky Sports, Bale devrait être prêté à son ancien club, Tottenham. Les Spurs devraient également enregistrer l'arrivée d'un autre joueur du Real, le latéral gauche, Sergio Reguilón (23 ans). Selon la presse anglaise et espagnole, le défenseur espagnol devrait débarquer à Londres contre un chèque de 30 M€. Le Real aurait cependant inclus une clause de rachat comprise entre 35 et 40 M€.

Deux gros départs qui pourraient être suivis par celui de Luka Jović (22 ans). Recruté en grande pompe pour 60 M€ l'année dernière, le Serbe n'a jamais convaincu Zidane et se serait vu indiquer la porte de sortie. Un prêt serait à l'étude. Annoncé dans le viseur de l’AC Milan, de Monaco ou du Hertha, le Serbe sait que la porte ne lui sera pas fermée, mais devra trouver preneur.

Autre indésirable du côté du Real, Lucas Vázquez (29 ans). Sous contrat jusqu'en 2021, le départ de l'attaquant espagnol cet été pourrait être vu d'un bon œil par la direction madrilène. Le joueur formé au Real disposerait de touches au Qatar, en Serie A (Napoli) ainsi qu'en Premier League (Tottenham). En revanche, Mariano Díaz (27 ans) ne voudrait pas quitter le club et ferait même de la résistance. Annoncé proche de Benfica, le Dominicain a fait volte-face et bloquerait désormais toutes possibilités de départs.

Enfin, le Real reste évidemment à l’affût des bonnes affaires sur ce mercato. Les Merengues auraient d'ailleurs ciblé le très jeune Adam Arvelo (15 ans). La pépite de Villarreal aurait tapé dans l’œil de la direction madrilène qui pourrait saisir l'opportunité de s'offrir l'un des grands espoirs du football espagnol.

Les principaux officiels du jour

C'est officiel, Baptiste Santamaria (25 ans) quitte le SCO Angers pour la Bundesliga. L'ancien Tourangeau s'est engagé avec Fribourg et portera le numéro 8. Les détails de la transaction n'ont pas été communiqués, tout comme la durée du contrat.

En Italie, Marash Kumbulla (20 ans) s'est engagé avec l'AS Roma. Le défenseur central albanais évoluait la saison passée au Hellas Vérone (Serie A). Il s'agit d'un prêt payant de deux ans (2 M€) assorti d'une option d'achat fixée à 13,5 M€. Trois joueurs giallorossi sont prêtés à Vérone dans l'opération : Yıldırım Mert Çetin (23 ans), Matteo Cancellieri (18 ans) et Aboudramane Diaby (16 ans).

En Turquie, Benik Afobe (27 ans, Stoke City) s'est engagé avec Trabzonspor. L'attaquant nigérian a paraphé un contrat d'une saison avec le club turc.

Enfin, Ricardo Faty (34 ans) s'est engagé avec la Reggina (Serie B) jusqu'en 2023. Libre depuis la fin de son contrat avec le club turc d'Ankaragücü, l'ancien Nantais retrouvera Jérémy Ménez en Italie.

