Le FC Barcelone veut jouer un double mauvais tour à Girona

Les Catalans sont en train de sortir du tremblement de terre Xavi. Samedi soir, à la surprise générale, l’entraîneur barcelonais a annoncé son départ en fin de saison. Du coup, il faudra lui trouver un remplaçant. Une tâche complexe pour la direction de Joan Laporta, alors que l’équipe est assez mal embarquée en Liga mais peut toujours rêver d’un sacre en Ligue des Champions.

De nombreux noms sont sortis, avec Rafa Marquez, coach de l’équipe B du club, en tête de liste. Thiago Motta (Bologne), Imanol Alguacil (Real Sociedad) et Michel (Girona) sont aussi cités comme des options intéressantes et crédibles. Et justement, si ce dernier venait à rejoindre Barcelone l’été prochain, il pourrait être accompagné de son meneur de jeu…

Le duo gagnant de Girona

Comme l’explique Mundo Deportivo, le champion d’Espagne en titre, qui risque bien de ne plus l’être l’été prochain, a jeté son dévolu sur Aleix Garcia. Le milieu de terrain de 26 ans, qui a récemment fêté sa première sélection avec l’Espagne, fait partie des meilleurs à son poste en Liga et les Catalans sont très intéressés. Le principal concerné a lui déjà expliqué qu’il serait ravi de rejoindre le Barça à l’avenir, et il n’y aurait donc aucun obstacle de ce côté là.

Pour rappel, sa clause est de 20 millions d’euros selon Girona, même si du côté du Barça, on affirme qu’elle est plutôt de 14 millions d’euros. Le Barça veut aussi se servir de joueurs comme Pablo Torre ou Eric Garcia, prêtés au voisin catalan, ou d’Oriol Romeu qui pourrait rentrer au bercail, pour faire baisser le prix d’Aleix Garcia. Affaire(s) à suivre…