OM : Adrien Rabiot a atterri à Marseille

Bien que le mercato soit fermé depuis le 30 août, l’OM est à deux doigts de réaliser un immense coup. Le club phocéen a déjà annoncé ce dimanche avoir trouvé un accord de principe avec Adrien Rabiot pour une arrivée libre de tout contrat et un bail de deux saisons avec les Olympiens. Tout devrait désormais aller très vite, car le milieu de terrain de l’équipe de France était attendu ce lundi à Marseille.

Aux alentours de 20h30, le milieu de terrain de l’équipe de France a atterri à l’aéroport de Marignane. Plus de 500 supporters marseillais sont présents devant l’aéroport et craquent les premiers fumigènes, alors que l’ex-capitaine de la Juventus vient de faire son apparition devant le public marseillais et a été accueilli en rockstar. Il passera, comme prévu, sa visite médicale ce mardi matin.