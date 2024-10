Raymond Domenech taille Kylian Mbappé

Hier, Didier Deschamps a dévoilé la liste des 23 Bleus retenus pour affronter Israël (10 octobre) et la Belgique (14 octobre) dans le cadre de la Ligue des Nations. Le sélectionneur national n’a pas convoqué Kylian Mbappé (25 ans), laissé au repos à Madrid pour se remettre physiquement après sa blessure. Un choix qui ne surprend pas Raymon Domenech (72 ans), qui a critiqué le capitaine des Bleus sur La Chaîne L’Equipe.

«Il y a une semaine, c’était acté qu’il n’était pas là. Il ne devait pas jouer avec le Real Madrid. Vous dites qu’il a joué. Non, il a fait une 1/2 heure de promenade sur le terrain. Le problème, c’est qu’on n’est pas sûr qu’il joue samedi. Et puis, le travail de Didier ce n’est pas de donner du temps de jeu à des joueurs pour qu’ils soient prêts pour reprendre leur championnat. Je veux dire qu’il faut qu’il arrive et qu’il soit prêt pour jouer. Ce n’est pas une infirmerie le stage de l’équipe de France. Il est là parce qu’il est performant. Il le prend et il joue. En ce moment, il ne l’est pas en plus performant. Il était blessé. Si jamais ils le prennent et qu’il rejoue une 1/2 heure avec le Real Madrid ce week-end. Puis, qu’il joue ensuite avec l’équipe de France. Didier le fait jouer et il se blesse. Ils vont dire quoi ? Ils vont dire qu’ils l’ont mal géré, qu’il aurait eu 15 jours pour se reposer. La base est là, c’est ce qui était prévu.» Le message est passé…