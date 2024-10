Serie A : Pedro sauve la Lazio, Parme accroche Bologne

Le vétéran est en grande forme. Déjà buteur face à l’OGC Nice ce jeudi en Ligue Europa, Pedro a encore prouvé qu’il en avait sous le pied ce dimanche en Serie A. Face à Empoli, la Lazio Rome a été en difficulté sur ses terres. Alors que Sebastiano Esposito a ouvert le score pour les visiteurs (9e), Zaccagni a égalisé juste avant la pause (45+4e).

Classement live Serie A # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 3 Juventus 13 7 9 3 4 0 10 1 4 Lazio 13 7 3 4 1 2 14 11 5 Udinese 13 7 0 4 1 2 10 10 6 Milan 11 6 7 3 2 1 14 7 7 Torino 11 7 1 3 2 2 12 11 8 Atalanta 10 7 3 3 1 3 16 13 9 Rome 10 7 3 2 4 1 7 4 10 Empoli 10 7 2 2 4 1 6 4 Voir le classement complet

Et après un second acte difficile à aborder, le but de la victoire est venu du pied de l’ancienne légende du Barça à la 84e minute (2-1). Un succès précieux qui permet aux Laziales de se hisser à la quatrième place au classement. Dans le même temps, Bologne n’a pas su tirer son épingle du jeu contre Parme et a dû se contenter d’un match nul vierge (0-0).