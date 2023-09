PSG : le cas Ousmane Dembélé commence à inquiéter !

La suite après cette publicité

Les rencontres se suivent et se ressemblent (malheureusement) pour Ousmane Dembélé. Arrivé au Paris Saint-Germain au cours de l’été contre un chèque de 50 millions d’euros, l’international français (39 sélections, 4 buts) peine, pour l’heure, à se distinguer positivement dans la capitale française. Si l’engouement affiché autour du numéro 10 parisien était pourtant à la hauteur de son talent, le premier bilan de «Dembouz» dans la Ville Lumière reste, quant à lui, bien maigre. Une nouvelle fois aligné par Luis Enrique sur le front de l’attaque parisienne, vendredi soir, lors de la 5e journée de Ligue 1, le crack de Vernon, crédité d’un 3,5 par la rédaction FM, a ainsi rendu une copie plus qu’insuffisante malgré la victoire arrachée face aux Aiglons.

Bien en-deçà des attentes placées en lui, l’ambidextre, réputé pour ses arabesques et sa facilité technique, s’est surtout fait remarquer par un déchet conséquent et des choix plus que discutables. Symbole de cet apport bien trop faible et à l’image de ses premières sorties avec le PSG (une entrée en jeu face à Toulouse et deux titularisations contre Lens et Lyon), l’ancien ailier virevoltant du FC Barcelone rentrait tête basse au vestiaire avec une ligne statistique préoccupante : 2 petits duels gagnés sur 7, un seul dribble réussi sur 4 tentés, aucune tentative cadrée et 13 ballons perdus (18 sur l’ensemble de la rencontre), le plus haut total parmi les 22 acteurs présents sur la pelouse du Parc des Princes.

Une finition problématique…

Plus que des chiffres décevants, Dembélé a surtout brillé par son manque de lucidité dans les trente derniers mètres. Idéalement lancé par Kylian Mbappé peu avant la demi-heure de jeu, le Français se présentait d’ailleurs seul face au portier niçois mais dévissait totalement sa frappe, oubliant au passage de servir Gonçalo Ramos, pourtant parfaitement placé (28e). Dans la foulée de cet énorme raté, Mbappé réveillait le Parc d’une frappe puissante en première intention. Pas de quoi cependant sortir Dembélé de sa torpeur… Inconstant, maladroit et souvent pris par Melvin Bard, celui qui se distinguait – malgré tout – par quelques fulgurances vendangeait encore… Profitant d’un joli mouvement parisien et décalé par Ramos, l’attaquant tricolore croisait trop sa frappe malgré un angle de tir idéal (38e). Une prestation (encore) très éloignée du génie qu’on lui prête et tout aussi morose au retour des vestiaires.

Trop peu impactant, il cédait finalement sa place à Bradley Barcola peu après l’heure de jeu (67e). Une nouvelle partition aux nombreuses fausses notes rappelant les déclarations récentes faites par Didier Deschamps à son sujet. «Est-ce problématique ? Il a effectivement cette capacité à faire des différences. La finition, ce n’est pas une question d’âge, ce serait un plus. Pouvoir associer une meilleure efficacité mettrait encore plus en valeur ce qu’il fait de bien». Déjà décevant contre l’Irlande durant la trêve internationale, Dembélé garde, certes, cette capacité de percussion et d’élimination mais éprouve, pour l’heure, toujours autant de difficultés à se montrer décisif. Face au Borussia Dortmund, mardi prochain à l’occasion de la première journée de la phase de poules de Ligue des Champions, l’intéressé aura logiquement à cœur de prouver qu’il est capable de bien mieux, qui plus est, contre son ancien club. Le PSG et ses supporters n’en attendent pas moins.