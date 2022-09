Un quatrième joueur messin exclu après le coup de sifflet final

Lors de la rencontre entre Metz et Guingamp ce lundi, pas moins de neuf buts étaient inscrits et 3 cartons rouges reçus, tous du côté des Messins. Tout ça en un peu plus de 90 minutes dans une ambiance électrique, le match ayant été interrompu à cause d'un supporter lorrain qui était entré sur la pelouse et menaçait le corp arbitral. Mais on apprend aujourd'hui, d'après des informations de RMC Sport, que la tension s'est poursuivi après le coup de sifflet final.

En effet, après la rencontre, un quatrième joueur grenat a écopé d'un carton rouge. Il s'agit d'Ibrahima Niane, l'attaquant du FC Metz. Le rapport de l'arbitre, M. Pierre Gaillouste, est donc attendu avec impatience. D'autant plus que la commission de discipline devrait elle aussi se charger du cas du joueur sénégalais en plaçant le dossier en instruction. En fonction notamment du retour de l'homme en noir sur les divers incidents qui ont eu lieu lors de cette rencontre. Metz risque en plus une sanction, un huis clos si ce n'est plus, pour ne pas avoir réussi à préserver l'intégrité des protagonistes sur le terrain. Affaire à suivre donc...