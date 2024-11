Le classement des top buteurs européens

Ce lundi, c’est déjà le huitième bilan de la saison du classement des top buteurs européens. On retrouve les buteurs ayant fait trembler les filets en Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique, Écosse, Espagne, France, Grèce, Italie, Pays-Bas, Portugal, Russie, Suisse, Turquie et Ukraine. Vainqueur 4-2 avec le Sporting CP contre Braga, Viktor Gyökeres a été inhabituellement muet. Rien de très grave pour le Suédois qui reste en tête de ce classement avec 16 buts en 11 matches.

Il devance Robert Lewandowski et ses 14 buts en 13 matches. Hier face à la Real Sociedad (défaite 1-0), le Polonais a inscrit un but refusé par l’arbitrage vidéo et n’a donc pas pu améliorer ses statistiques. Aussi défait par Brighton (2-1), Erling Haaland a lui néanmoins marqué et retrouve sa place sur le podium. L’attaquant norvégien de Manchester City soigne ainsi son solide rythme de croisière qui le crédite désormais de 12 buts en 11 matches.

Samu Omorodion fait son apparition

Au pied du podium, on retrouve un Égyptien et ce n’est pas Mohamed Salah. Avec désormais 11 buts en 10 matches grâce à un sublime coup franc inscrit contre Stuttgart (3-2) avec l’Eintracht Francfort, Omar Marmoush s’empare de la quatrième place. Désormais cinquième, Harry Kane est resté muet contre St. Pauli (1-0). L’attaquant anglais du Bayern Munich compte 11 buts en 10 matches. C’est mieux que Mateo Retegui qui arrive à la sixième place et qui a disputé 12 rencontres pour arriver à 11 buts. Le buteur de l’Atalanta n’a pas marqué hier contre l’Udinese (2-1).

En septième position, on retrouve un Français avec Bradley Barcola. Le joueur du Paris Saint-Germain comptabilise 10 buts en 11 matches suite à un doublé samedi contre Angers (4-2). Huitième, le milieu offensif russe Aleksey Batrakov poursuit son excellente saison avec le Lokomotiv Moscou. Avec 10 buts inscrits en 14 matches, il maintient un excellent rythme après un nouveau doublé contre Fakel (2-1). Neuvième, Dereck Kutesa suit avec 9 buts en 14 matches. L’ancien joueur de Reims n’a pas marqué avec le Servette contre Zurich (1-1). Enfin, Samu Omorodion grimpe à la 10e place avec 8 buts en 8 matches sous la tunique de Porto. Malgré une lourde défaite 4-1 contre Benfica, il a encore marqué.

Adriano Bertaccini (Saint-Trond), Ciro Immobile (Besiktas), Thierno Barry (FC Bâle et Villarreal), Toluwalase Arokodare (Genk), Kasper Dolberg (Anderlecht), Mika Biereth (Sturm Graz), Ronivaldo (Blau-Weiss Linz), Moise Kean (Fiorentina), Chris Wood (Nottingham Forest), Jefté Betancor (Panserraikos), Loren Moron (Aris), Galeno (FC Porto), Jhon Cordoba (FK Krasnodar), Mohamed Salah (Liverpool), Bryan Mbeumo (Brentford), Mason Greenwood (Olympique de Marseille), Vinicius Junior (Real Madrid), Manfred Ugalde (Spartak Moscou) et Sem Steijn (Twente) comptabilisent aussi 8 buts mais échouent aux portes du top 10.

Le classement des tops buteurs européens