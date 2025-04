OL - Manchester United : l’improbable retour en force du disparu Paul Akouokou

Après le Paris Saint-Germain hier soir en Ligue des Champions, c’était au tour de l’Olympique Lyonnais, l’autre représentant tricolore en coupe d’Europe, d’entrer en scène en Ligue Europa. Mais l’affiche face à Manchester United avait des allures de match de C1. Les supporters étaient d’ailleurs au rendez-vous puisque le Groupama Stadium a battu son record d’affluence pour un match européen. Pour cette manche aller, Paulo Fonseca a longtemps hésité entre titulariser Alexandre Lacazette et Paul Akouokou. Deux options totalement différentes. Et finalement, le technicien portugais a décidé de lancer Akouokou dans son onze de départ. L’Ivoirien profite notamment de l’absence de Tanner Tessmann, pour raisons personnelles.

De placardisé à titulaire face à MU

Malgré tout, ce choix était osé de la part de Fonseca puisque l’Ivoirien a longtemps été aux oubliettes à Lyon. Arrivé à l’été 2023 pour offrir à Laurent Blanc le renfort qu’il attendait depuis des mois dans l’entrejeu. Mais il faut rappeler qu’Akouokou était un plan de secours après plusieurs échecs avec d’autres joueurs. L’an dernier, il a ainsi pris part à 9 rencontres toutes compétitions confondues. Il avait notamment fait les frais de l’arrivée de Pierre Sage, qui l’avait totalement mis de côté. L’été dernier, un départ était d’ailleurs à l’ordre du jour pour l’ancien du Betis. Mais il est resté à quai, tout en sachant que Sage ne lui donnerait pas de temps de jeu. Et cela a été le cas puisqu’il n’a plus joué. Sa dernière apparition remontait au 23 février 2024 face à Metz.

Mais le départ de Sage a changé la donne. Paulo Fonseca l’a inclus petit à petit dans ses groupes tout en le laissant sur le banc. Mais c’était déjà un bon début pour Akouokou, qui était à la cave. Le 6 mars dernier, il a joué 1 minute face au FC Steaua Bucarest en C3. Un mois plus tard, il est entré en jeu 1 minute face au LOSC en L1. Jeudi soir, Fonseca l’a titularisé face à Manchester United en Ligue Europa. Sa première titularisation depuis 6 décembre 2023 et un déplacement à l’OM. Aligné dans l’entrejeu, Akouokou a tout de suite marqué son terrain avec deux fautes sur Alejandro Garnacho (2e, 6e). Ensuite, il a apporté sa puissance, son impact et son agressivité au milieu, dans son style particulier.

L’OL est à fond avec Akouokou

Même s’il n’a pas toujours rassuré et qu’il n’a pas toujours été juste, il est allé au combat à plusieurs reprises notamment face à Dalot (38e, 45e). En deuxième période, le footballeur de 27 ans n’est pas resté longtemps sur le pré, puisqu’il est sorti sur blessure à la 50e minute de jeu. Le tout sous les applaudissements du Groupama Stadium. Des supporters en tribunes ont même félicité l’Ivoirien pour son match, lui qui était la surprise du chef au coup d’envoi. Après la rencontre, Clinton Mata s’est réjoui de son come-back. «Je suis très fier et content. C’est une belle leçon comme quoi dans le football tout peut arriver. C’est un sport magnifique, la preuve en est avec lui. Il n’a presque plus joué depuis un an, un an et demi. Aujourd’hui, il joue 50 minutes et il s’est pas mal débrouillé. On est tous fiers de lui. »

Idem pour Paulo Fonseca, qui s’est exprimé après le nul 2-2. «J’ai beaucoup aimé le match de Paul. Il n’a pas beaucoup joué (cette saison) mais il travaille toujours avec courage et professionnalisme. Quand j’ai commencé à regarder Manchester, comme ils ont des joueurs rapides pour trouver l’espace, j’ai pensé que Paul était une bonne solution pour contrarier le match de Manchester, principalement sur Hojlund et Garnacho qui trouvent toujours du mouvement dans la profondeur. C’est normal qu’il ne soit pas prêt à jouer 90 minutes, le temps qu’il a joué, j’ai beaucoup aimé. Je ne connais pas encore sa blessure.» C’est le seul point noir de la soirée pour l’Ivoirien, qui revient de très loin.