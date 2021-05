Cristiano Ronaldo agace le vestiaire de la Juventus

La suite après cette publicité

Cette saison 2020/2021 est un véritable cauchemar pour la Juventus. Nonuple championne de Serie A en titre, la Vieille Dame a été dépossédée de sa couronne par l’Inter. La fin d’un règne peut arriver, mais à Turin, voir la Juventus être reléguée à la cinquième place du classement choque tout le monde. Les Bianconeri vont-ils terminer la saison sans être qualifiés pour la prochaine Ligue des Champions ? En attendant de le savoir, deux hommes sont déjà fortement pointés du doigt dans le Piémont : Andrea Pirlo et Cristiano Ronaldo. Le premier, intronisé l’été dernier, est plus que jamais sur la sellette.

Quant au second, des rumeurs insistantes sur un retour au Real Madrid ont donné du crédit aux bruits de couloir selon lesquels CR7 regretterait d’avoir quitté la Casa Blanca pour rejoindre une équipe incapable de lutter pour le sacre final en Ligue des Champions. Face à toute cette tempête médiatique, le vice-président du club, Pavel Nedved, est alors sorti du silence pour tenter de calmer le jeu. « Cette saison, il y a quelques difficultés, mais nous nous battrons jusqu'au bout. Je peux vous confirmer que Pirlo et Ronaldo vont rester à la Juventus. » Sauf que pas grand monde ne croit le Tchèque. En tout cas, ce n’est pas l’article du jour de la Gazzetta dello Sport sur Ronaldo qui va les y inciter à le faire.

Les privilèges de CR7 passent moins bien

Dans son édition du jour, le quotidien au papier rose explique que la star lusitanienne (27 buts, 2 passes décisives en 31 matches de Serie A) est de plus en plus isolée au sein du vestiaire. Les discussions avec ses coéquipiers avant et après les entraînements seraient réduites au minimum, mais ce n’est pas tout.

Au lendemain de la déroute à domicile face à l’AC Milan (0-3), les joueurs turinois auraient été très surpris de voir CR7 parader avec Andrea Agnelli à Maranello, le siège de Ferrari. Un timing qui ne passe pas, d’autant que les passe-droits régulièrement accordés au Portugais commenceraient sérieusement à fatiguer le reste de l’effectif.

Enfin, CR7 ne serait pas perçu par ses partenaires comme un véritable leader à la Chiellini, et ce, malgré ses statistiques impressionnantes (79 buts en 95 matches de Serie A). Vous l’aurez compris, les temps sont durs pour Ronaldo à la Juventus. Et si la Ligue des Champions n’est pas au rendez-vous la saison prochaine, peu de personnes le voient rester.