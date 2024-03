Igor Tudor explique son choix de rejoindre la Lazio

Fraîchement arrivé à Rome, Igor Tudor dirige ses premiers entraînements avec la Lazio pendant la trêve internationale. L’ancien coach de l’OM, qui a pris la succession de Maurizio Sarri cette semaine, a expliqué son choix de rejoindre le deuxième club de Rome. Actuellement neuvièmes au championnat, les Anquilotti sont en mauvaise posture pour se qualifier dans une compétition européenne la saison prochaine. Le coach croate voit pourtant un beau défi.

« Venir entraîner un club prestigieux comme la Lazio, tout le monde veut le faire, c’est une équipe prestigieuse, avec de bons joueurs, avec des supporters spéciaux, on ne peut pas ne pas accepter un défi comme celui-là. (…) Je pense qu’on peut faire de belles choses, il faut qu’on se mette à travailler, avec intelligence, car je viens après un entraîneur qui prônait un certain type de football. J’ai mon style de jeu, il faudra un peu d’adaptation et de temps. J’ai un groupe sain, qui travaille bien, à moi de transmettre le plus rapidement les idées que j’ai en tête » s’est-il présenté sur la chaîne de télévision du club ce matin. Le technicien aura comme un premier match compliqué. Le 30 mars prochain, il devra affronter la Juventus. Les Romains n’ont plus battu les Bianconeri chez eux depuis 2017 en championnat.