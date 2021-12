Ça sent la fin entre Ousmane Dembélé et le FC Barcelone, Cristiano Ronaldo dans la tourmente

La suite après cette publicité

Dembélé et le Barça, la fin approche

La fin de l'histoire entre Ousmane Dembélé et le FC Barcelone serait-elle proche ? Actuellement en négociations pour prolonger son contrat avec le club catalan, le champion du monde 2018 n'arrive pas à se mettre d'accord avec l'écurie catalane et le temps presse. Dès le 1er janvier, il pourra discuter avec un club afin de s'engager avec lui la saison prochaine. Et selon Sport, cette option est clairement envisageable. En effet, après une réunion hier entre les dirigeants du Barça et l'agent du joueur, cela «sentirait mauvais» à en croire le quotidien concernant une possible prolongation du Français. Ce dernier ne souhaiterait pas prolonger et la fin de l'aventure approcherait. Ce qui mettrait très en colère le club catalan, d'après L'Esportiu.

CR7 dans la tourmente

Alors que Cristiano Ronaldo a inscrit hier contre Arsenal, les 800e et 801e buts de sa carrière, le Portugais fait également la une en Italie, mais pas pour son exploit. En effet, la Juventus est engluée depuis quelques jours dans une affaire de plus-values douteuses sur lesquelles la police enquête. Et selon La Gazzetta dello Sport, le transfert de CR7 du Real Madrid à la Juve en 2018 ferait partie des transactions concernées. Du coup, son agent, le célèbre Jorge Mendes, devrait être entendu par les enquêteurs à en croire le média au papier rose. Cristiano Ronaldo n'est pas impliqué directement, mais son nom est dans la tourmente de l'autre côté des Alpes.

Les 4 pistes gratuites du Barça

En grande difficulté économique, le FC Barcelone va chercher à se renforcer cet hiver et l'été prochain, mais de manière peu onéreuse. Deux renforts ont par exemple été promis à Xavi par le président Joan Laporta, selon Sport. Mais le quotidien espagnol ne s'arrête pas là et explique que le Barça a déjà quatre pistes pour la saison prochaine et que celles-ci sont toutes gratuites. D'André Onana, gardien de l'Ajax en fin de contrat, à Edinson Cavani, dans la même situation à Manchester United, en passant par le duo Andreas Christensen-César Azpilicueta, qui devrait quitter Chelsea en juin, les beaux noms sont de sortie en Catalogne. Reste à voir si toutes ses pistes pourront aboutir.