Manchester United : la nouvelle soirée stratosphérique de Cristiano Ronaldo

Après trois matches sans marquer en Premier League, certaines personnes commençaient peut-être à s'inquiéter pour Cristiano Ronaldo. Mais depuis quelques heures, les voilà rassurées. Lors du choc de la 14e journée du Championnat d'Angleterre entre Manchester United et Arsenal jeudi soir, l'attaquant portugais a encore été étincelant en offrant la victoire (3-2) à son équipe en seconde période. Bien évidemment titulaire, CR7 a signé un doublé qui restera longtemps dans les annales.

Auteur de son 800e but en carrière au retour des vestiaires, sur une offrande de Marcus Rashford, l'ancien joueur de la Juventus a ensuite inscrit sa 801e réalisation sur penalty, alors que les deux équipes étaient dos à dos après l'égalisation de Martin Odegaard pour les Gunners. 801 buts en carrière, personne ne fait mieux évidemment aujourd'hui, et la nouvelle barre qu'il a atteinte a fait le tour du monde et impressionné la planète football.

Shearer : «vous devez juste vous asseoir là, dire "wow" et applaudir le gars»

«Incroyable. Nous savons tous qu'il s'améliore match après match, année après année. Il veut continuer à être le meilleur et c'est ce qu'il a fait. Il sait comment s'auto-motiver», a d'abord lâché son coéquipier Bruno Fernandes à l'issue de la rencontre, avant les louanges de l'ancienne gloire de Newcastle United, Alan Shearer : «vous devez juste vous asseoir là, dire "wow" et applaudir le gars. C'est sa détermination. Il est très difficile d'arriver au sommet, mais il faut aussi y rester. Il faut se lever le matin et repartir et le monde entier attend de vous que vous soyez performant chaque semaine. Ce qu'il a fait est tout simplement phénoménal.»

Il est PHÉ-NO-MÉ-NAL ! 🔥



Cristiano Ronaldo atteint la barre symbolique des 800 buts dans sa carrière ! 🤩#MUNARS #PremierLeague pic.twitter.com/7EVluHxUIc — Foot Mercato (@footmercato) December 2, 2021

Si la presse anglaise revient plus globalement sur la victoire des Red Devils, désormais septièmes au classement, ce vendredi matin, les médias portugais parlent un peu plus de la belle soirée de CR7. «Une révolte à la portugaise» titre par exemple O Jogo dans ses pages internes. Cristiano Ronaldo, malgré l'incroyable performance qu'il a réalisée, a en tout cas préféré souligner le travail d'équipe. «Nos têtes sont déjà tournées vers le prochain match, il n'y a pas de temps pour célébrer ! La victoire d'aujourd'hui était très importante pour se remettre sur les rails, mais il y a encore un long chemin à parcourir avant d'atteindre notre destination... Félicitations à tous mes coéquipiers, un grand esprit ce soir ! Et un merci très spécial à nos supporters, nous n'aurions pas pu le faire sans vous», a écrit le Portugais sur Instagram. Et dire qu'il pourra faire encore mieux pendant quelques années.