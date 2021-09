Atalanta : Joakim Maehle, c'est 40 M€

Pablo Longoria avait eu le nez creux. Lors du mercato estival 2020, l'Espagnol, alors directeur sportif de l'Olympique de Marseille, avait souhaité enrôler Joakim Maehle (24 ans) mais s'était heurté à la volte-face de son club de l'époque, Genk. Finalement, le latéral danois était parti quelques mois plus tard, en janvier 2021, à l'Atalanta, pour environ 12 M€.

Depuis ses débuts réussis en Serie A et son Euro 2020 accompli avec le Danemark, le natif d'Østervrå a vu sa valeur exploser. Le quotidien danois Ekstra Bladet explique qu'il est aujourd'hui estimé à près de 40 M€ au vu ses performances, de son âge, de sa situation contractuelle (juin 2025) et de sa polyvalence (il peut jouer à gauche ou à droite avec la même efficacité). La publication ajoute par ailleurs que l'Inter a approché les Bergamasques cet été pour demander son prix et qu'ils ont rapidement fait machine arrière, se reportant sur le Néerlandais Denzel Dumfries (25 ans) pour 12,5 M€.