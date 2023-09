Liga : porté par Jude Bellingham, le Real Madrid renverse Getafe sur le fil !

La suite après cette publicité

Impérial depuis le début de la saison, le Real Madrid accueillait Getafe, ce samedi à 16h15, lors de la 4e journée de Liga. Après des succès acquis face à l’Athletic Bilbao, Almeria et le Celta de Vigo, les Merengues, placés dans le groupe C en compagnie du Napoli, de Braga et de l’Union Berlin lors de la phase de poules de la Ligue des champions, visaient le quatre sur quatre pour rester en tête du classement. De son côté, le club de la banlieue Sud de Madrid, treizième au coup d’envoi (une victoire, un nul et une défaite), voulait créer la sensation sur la pelouse du Santiago Bernabéu. Pour cette rencontre, Carlo Ancelotti, privé de Vinicius Junior, Thibaut Courtois, Arda Güler, Ferland Mendy ou encore Eder Militao, alignait un 4-3-3 avec Jude Bellingham et Rodrygo en soutien de Joselu.

Le Real surpris d’entrée de jeu !

En face, les Azulones, bien décidés à contrer l’armada madrilène, se présentaient en 5-3-2 avec Borja Mayoral et Juanmi Latasa en pointe. Dans l’entrejeu, Nemanja Maksimovic et Djnene accompagnaient Carles Alena. Après une haie d’honneur des 22 acteurs pour les championnes du monde espagnoles, le Real prenait rapidement le contrôle de cette partie mais se faisait surprendre… Profitant d’une incompréhension entre Alaba et Garcia sur une passe anodine, Mayoral récupérait le cuir et trompait Kepa (0-1, 11e). Sonnée mais loin d’être résignée, la Casa Blanca réagissait et tentait de contourner le bloc défensif de Getafe. Alerté sur la gauche, Rodrygo armait alors une lourde frappe mais sa tentative passait largement au-dessus de la cage de Soria (17e). Quelques instants plus tard, Bellingham, bien décalé par Modric, s’infiltrait dans la surface avant de se faire déséquilibrer. Si Mario Melero Lopez indiquait directement le point de penalty, ce dernier revenait finalement sur sa décision après consultation du VAR (25e)?

À lire

Real Madrid - Getafe : les compositions officielles

Dangereux, le Real Madrid continuait de mettre la pression sur la défense adverse. Une nouvelle fois trouvé sur le côté gauche, Rodrygo prenait sa chance mais sa frappe était repoussée. Opportuniste, Joselu récupérait le ballon mais sa frappe était également déviée (29e). Dans la foulée, Fran Garcia trouvait Modric mais le Croate voyait sa tête plongeante détournée par Soria (32e). Juste avant la pause, Joselu se créait une nouvelle grosse occasion mais sa reprise à bout portant était encore arrêtée par Soria, auteur d’une magnifique parade réflexe sur sa ligne (40e). Malgré une nouvelle frappe de Camavinga (44e) et les contestations madrilènes envers l’arbitre après deux nouveaux contacts sur Bellingham (42e, 45+2e), le Real se retrouvait mené à la pause.

La suite après cette publicité

Jude Bellingham change tout !

Au retour des vestiaires, Ancelotti réagissait. Kroos suppléait Camavinga et Nacho Fernandez remplaçait Fran Garcia. Deux changements qui ne tardaient pas à faire effet… Sur un ballon mal dégagé par la défense de Getafe, Modric trouvait Joselu d’un extérieur du pied droit. Bien placé, l’attaquant espagnol de 33 ans concluait parfaitement à bout portant (1-1, 47e). Portés par cette égalisation, les Madrilènes repartaient à l’attaque et Kroos trouvait le poteau de Soria (54e). Asphyxié, Getafe parvenait, malgré tout, à se montrer sur les buts merengues. Bien trouvé dans la surface, Alena, esseulé, voyait finalement sa frappe du gauche repoussée par Kepa (57e). Une opposition rythmée où les locaux s’illustraient à nouveau. Sur une déviation subtile de Joseulu, Rodrygo armait une demi-volée mais le Brésilien manquait de précision (61e).

Déterminé à l’idée de prendre l’avantage pour s’offrir un quatrième succès, le Real accentuait sa pression. Servi dans la profondeur par Bellingham, Carvajal s’essayait mais trouvait, à son tour, le poteau de Soria (65e). Profitant d’une mauvaise relance de la défense de Getafe, Joselu armait, quant à lui, une lourde frappe mais le dernier rempart des Azulones s’interposait encore et toujours (66e). Dans le dernier quart d’heure, le Real continuait de se montrer pressant. Pour autant, malgré les entrées en jeu de Brahim Diaz, Lucas Vazquez ou encore Federico Valverde, le score n’évoluait plus (1-1). Oui mais voilà, ce début de saison est celui d’un certain Jude Bellingham, impressionnant depuis son arrivée dans la capitale espagnole. Opportuniste suite à une frappe de Lucas Vasquez aux 30 mètres, mal repoussée par Soria, l’ancien joueur de Dortmund, à l’affût, libérait les siens au bout du temps additionnel (2-1, 90+5e). Au classement, le Real, qui accueillera la Real Sociedad lors de la prochaine journée, conserve la tête. De son côté, Getafe, qui recevra Osasuna le 17 septembre prochain, reste bloqué à la treizième place.