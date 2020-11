Equipe de France : la réaction de Didier Deschamps à la piteuse défaite contre la Finlande

La suite après cette publicité

Entre les joueurs blessés et ceux préservés pour les deux rencontres face au Portugal et la Suède (comptant pour la Ligue des Nations), ce match amical contre la Finlande ne suscitait pas vraiment un grand intérêt. Cependant, personne n’aurait imaginé voir les hommes de Didier Deschamps rendre une copie aussi indigente et s’incliner chez eux deux buts à zéro.

Il s’agit d’ailleurs d’une rencontre historique puisque c’est la première de son histoire (après huit défaites de suite en autant de matches) que la formation scandinave prend le meilleur sur les Français. Un revers qui ne fera pas du bien à certains Tricolores (Dubois, Nzonzi, Sissoko ou Pogba par exemple) et qui a forcément fait tiquer Didier Deschamps.

Deschamps ne dramatise pas

« On a été en dessous de ce que j'attendais. Tout ce qui est générosité, engagement, duels, ils ont mis en face ce qu'il fallait. Nous, pas suffisamment, même si ça ne nous a pas empêchés de faire un bon début de match. On prend des buts évitables comme souvent. (…) J'ai utilisé le terme de piqûre de rappel avec les joueurs. On a pris une bonne gifle, je ne vais pas trop m'attarder dessus, c'est factuel. Le résultat est logique. On a pris une bonne leçon. Parfois, ça ne fait pas de mal », a-t-il confié en conférence de presse.

Un jour sans à oublier rapidement, voici donc le constat dressé par un DD qui ne se veut pas alarmiste. Il n’a pas complètement tort puisqu’il manquait de nombreux titulaires hier sur la pelouse du Stade de France. Et s’il ne veut pas brandir l’excuse de la fatigue liée au calendrier infernal, le sélectionneur sait toutefois que ses hommes devront changer de mentalité face au Portugal. « On va y aller avec d'autres arguments que ce qu'on a mis ce soir. C'est essentiel. Quand on enchaîne des matches tous les trois jours, on n'a pas le temps de s'endormir sur celui qui vient de passer ». Rendez-vous samedi !