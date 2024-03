Naming : c’est bouclé pour la Ligue 1 Mc Donald’s

Après quatre ans d’association avec la Ligue 1 et la LFP, Uber Eats semblait avoir rendu les armes devant Mc Donald’s qui négociait avec la LFP pour récupérer le Naming de La Ligue 1 pour trois ans et un chèque annuel de 20 M€. Comme nous l’expliquions, des discussions avancées étaient en cours entre les différentes parties.

Selon nos informations, un accord verbal a été trouvé et nous sommes en mesure de vous confirmer que le PSG, l’OM, l’AS Monaco, l’OL et 14 autres clubs de l’élite évolueront en Ligue 1 Mc Donald’s la saison prochaine en lieu et place de la Ligue 1 Uber Eats. La marque américaine connue dans le monde entier pour ses milliers de fast foods répartis sur la surface du globe attend de sacrées retombées marketing en profitant de l’implantation de la Ligue 1 sur les réseaux sociaux (YouTube, Twitter, Instagram, etc), à la télévision, dans la presse et dans les stades. L’annonce officielle devrait intervenir dans les prochaines semaines…