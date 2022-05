Everton : la fédération anglaise enquête sur la célébration de Richarlison

Selon The Guardian, la Fédération Anglaise (FA) a ouvert une enquête sur la célébration de l’attaquant d’Everton Richarlison après son but inscrit dimanche, lors de la victoire des Toffees à domicile contre Chelsea (1-0). Le Brésilien de 24 ans a ramassé un fumigène jeté sur la pelouse par les supporters et l’a envoyé hors du terrain.

La suite après cette publicité

Kevin Fried, l’arbitre de la rencontre n’a pas sanctionné l’avant-centre de la Seleção pour son geste, mais la FA a quand même décidé d'enquêter sur cet incident. De son côté la direction du club anglais estime que c’est un évènement mineur, même si le sujet va être examiné en interne. « Nous allons examiner la question mais, en ce qui nous concerne, Richarlison tentait de le jeter hors de la pelouse », a expliqué le porte-parole d’Everton selon des propos rapportés par le quotidien britannique. Grâce à ce succès, les Toffees reviennent dans la course au maintien, mais ils pointent toujours à la 18e place de Premier League.