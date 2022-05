Premier League : Tottenham déroule contre Leicester, Everton s'offre Chelsea et reprend espoir

La 35e journée de Premier League se poursuivait ce dimanche avec notamment un choc assez déséquilibré. D'un côté, Chelsea (3e) voulait renforcer sa position sur le podium et maintenir l'écart avec Arsenal et Tottenham. De l'autre, Everton (qui comptait deux matches de retard avant cette rencontre) voulait réduire l'écart avec Burnley (16e) et Leeds (17e) qui étaient positionnés à 5 points. L'heure était donc grave pour Frank Lampard et ses hommes dans l'optique de la course au maintien. Face à son ancien club, le coach anglais proposait un bloc assez regroupé qui se déployait assez bien dans le pressing. Pour autant, Chelsea se procurait la première possibilité via Mason Mount mais sa tentative filait au-dessus du cadre (8e). La réponse des Toffees se faisait entendre en contre, mais Demarai Gray ne parvenait pas à prendre le meilleur sur Édouard Mendy (16e). Everton bloquait bien Chelsea et se montrait parfois remuant en contre à l'image d'Anthony Gordon, l'homme en forme. De l'extérieur de la surface, il déclenchait un tir qui passait juste à gauche du but (32e).

La suite après cette publicité

Tenant bon jusqu'à la pause, Everton revenait fort des vestiaires. Pressant sur César Azpilicueta, Richarlison permettait à Demarai Gray de récupérer avant de lui redonner la sphère. Le Brésilien ne se faisait pas prier et fusillait Édouard Mendy (1-0, 46e). Dans la foulée, l'équipe de Frank Lampard passait proche de se mettre à l'abri. Abdoulaye Doucouré décalait sur la gauche de la surface Vitaly Mykolenko, mais le tir de l'Ukrainien passait juste au-dessus du cadre (48e). Dépassé, Chelsea se remettait la tête à l'endroit peu avant l'heure de jeu. Mason Mount trouvait le poteau puis César Azpilicueta obligeait Jordan Pickford à faire une parade exceptionnelle (58e). Antonio Rüdiger mettait le portier anglais de nouveau à contribution sur le corner qui suivait (59e). Everton tenait bon dans cette fin de match et Demarai Gray passait proche de marquer le second but dans les derniers instants (85e). Chelsea avait aussi une belle possibilité de Mateo Kovacic captée par Jordan Pickford (90e +2). Avec cette défaite 1-0, Chelsea marque le pas de nouveau tandis que les joueurs d'Everton reviennent à deux points de Burnley et de Leeds alors qu'ils comptent un match de retard sur leurs concurrents.

Tottenham remercie encore Kane et Son

Dans le même temps, Tottenham (5e) voulait l'emporter contre Leicester (11e) et subtiliser la place qualificative en Ligue des Champions à Arsenal qui était situé deux points devant. Les Foxes voulaient profiter de ce match pour revenir dans la première partie de tableau. Un match débuté avec solidité par les visiteurs. Leicester dictait son tempo en début de rencontre et maintenait une pression constante dans le camp adverse. Cela débouchait sur une occasion franche puisque Patson Daka plein axe trouvait le poteau droit d'Hugo Lloris (14e). Insistant, Leicester se rapprochait doucement de trouver la solution et il fallait un tacle rageur de Cristian Romero pour sauver Tottenham (20e). Un vrai tournant puisque Ben Davies sonnait la révolte et gagnait un corner suite à une belle frappe (22e). Frappé par Heung-min Son, le coup de pied de coin était dévié au premier poteau par Harry Kane vers la droite du but. Kasper Schmeichel était battu (1-0, 22e).

Tottenham était complètement réveillé suite à ce but. Mieux, Harry Kane était proche du doublé suite à une mauvaise passe en retrait de Nampalys Mendy dont il a su tirer parti. Finalement, Kasper Schmeichel était impeccable (34e). La réponse de Kelechi Iheanacho se faisait en deux estocades (36e et 39e), mais rien ne changeait jusqu'à la pause. Au retour des vestiaires, Tottenham avait un peu plus de maîtrise et se mettait même à l'abri. Profitant du pressing de Cristian Romero, Dejan Kulusuveski faisait des dégâts dans son couloir droit et trouvait Heung-min Son au point de penalty. Le Sud-Coréen se retournait et ajustait Kasper Schmeichel pour inscrire son 18e but de la saison. Il montait même ce total à 19 quelques minutes plus tard. Devant la surface, il envoyait un missile dans la lucarne gauche après avoir pris le meilleur sur deux adversaires (3-0, 79e). Le but de Kelechi Iheanacho dans les derniers instants n'a rien changé (3-1, 90e +1). Avec cette victoire 3-1, Tottenham remonte au 4e rang, prend 1 point d'avance sur Arsenal (5e) et revient à 5 unités de Chelsea (3e). Belle opération de l'équipe d'Antonio Conte qui met la pression sur les Gunners qui affrontent West Ham à 17h30 (rencontre à suivre sur notre live commenté).