Le dossier Baldé va être un des gros feuilletons du mercato hivernal. Le latéral gauche de 23 ans n’est pas dans les plans d’Hansi Flick du côté du FC Barcelone, et il va quitter le club en janvier. Selon différents médias, le PSG et l’AS Monaco font partie des prétendants du joueur formé à La Masia, aussi suivi par de grosses écuries en Italie et en Angleterre.

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Et comme l’indique Sport, ce dossier devrait bien avancer aujourd’hui. Effectivement, Jorge Mendes, agent du latéral, va débarquer à Barcelone pour évoquer l’avenir de son client avec lui, en face à face. Les deux hommes vont évoquer la situation difficile que le joueur vit et évaluer les offres qu’ils ont sur la table, et un choix pourrait déjà être fait. Une réunion avec la direction du FC Barcelone n’est pas à écarter, toujours selon le média catalan.