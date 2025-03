Ligue 1 : Angers - Monaco interrompu pour rompre le jeûne du ramadan

Angers et Monaco s’affrontent en ce moment même à l’occasion de la 26e journée de Ligue 1, et une scène inédite en championnat s’est déroulée durant le match : l’arbitre a brièvement interrompu la rencontre pour permettre aux joueurs musulmans de rompre leur jeûne du ramadan. Une pause d’environ une minute a ainsi été accordée afin que les acteurs puissent s’hydrater et prendre un en-cas avant de reprendre la partie.

Cette pause, déjà instaurée en Angleterre, en Allemagne ou encore aux Pays-Bas, a été vue cette semaine en Ligue des Champions. Elle a notamment été observée lors des huitièmes de finale retour entre le FC Barcelone et Benfica ainsi entre le LOSC et le Borussia Dortmund. En France, où la FFF interdit habituellement ce type de pauses pour des raisons de laïcité, cette décision marque une évolution notable.