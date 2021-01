Ligue 2 : Toulouse et Troyes prennent le large

Deux chocs de Ligue 2 se tenaient en ce début d'après-midi. Fort de sa courte mais précieuse victoire à Sochaux en début de semaine, Toulouse a confirmé lors de la réception de Clermont, 3e au coup d'envoi. Le Téfécé l'a emporté 3-2 et commence à prendre le large sur son adversaire direct avec 5 points d'avance. Van den Boomen aura été le grand artisan de ce succès avec un doublé (5e, 50e), avant que Spierings creuse l'écart sur penalty (67e). Les Auvergnats n'ont pas démérité avec une égalisation signée Allevinah (42e) et un dernier but en fin de match d'Iglesias (85e).

En parallèle, le leader troyen recevait son voisin auxerrois pour un retour de Jean-Marc Furlan au stade de l'Aube. Grâce à une plus grande maîtrise collective et surtout un meilleur réalisme dans les zones de vérité, l'ESTAC est sortie vainqueur de ce duel 3-1. Dingomé a récompensé le travail de son équipe en première période (28e). Raveloson a lui offert un break d'avance aux siens (75e), punissant des Auxerrois trop maladroits, malgré la réduction de l'écart de Fortuné (79e). Gory a mis fin au suspense dans le temps additionnel, offrant la victoire à Troyes et un confortable matelas d'avance en tête du championnat (7 unités devant Clermont, 2 sur Toulouse).

Le classement de Ligue 2.