LOSC : ça tourne au fiasco total !

79 minutes. C’est le temps qu’il aura fallu au LOSC avant de cadrer une frappe ce soir face à l’Etoile Rouge de Belgrade (0-1). Ceci illustre assez bien les difficultés des Lillois en ce début d’année 2026, eux qui n’ont remporté qu’une seul de leurs 10 rencontres (1 victoire, 2 matchs nuls, 7 défaites). La défaite pose problème, mais le contenu aussi en ce moment.

Il faudra un exploit pour voir les 1/8es de finale

Certains tauliers comme Benjamin André ont le moral dans les chaussettes, tandis que d’autres, appelés à se responsabiliser à l’image d’Haraldsson, Mukau ou Correia, sont complètement à l’envers. Quant à Genesio, il se dégage de lui l’impression qu’il perd peu à peu l’adhésion de son vestiaire. Ses sorties explosives et ses choix, comme celui de jouer sans numéro 9 face à trois grands défenseurs centraux ce soir (Giroud est entré à l’heure de jeu), soulèvent certaines interrogations.

«On a fait des erreurs qui ont couté cher, on est tombé sur une belle équipe, on sait que c’est la mi-temps, on a perdu l’avantage de jouer à domicile, on va devoir faire le boulot la semaine prochaine. Le mécontentement du public ? Ouais, c’est normal. On a enchaîné des résultats compliqués, on compte sur eux et on va essayer d’inverser la tendance», confiait Nabil Bentaleb au micro de Canal+ après le match.

Genesio a parlé à sa direction

A l’issue de la rencontre, des fumigènes ont été lancés quand les joueurs ont pris la direction de la tribune active, tandis que des «Genesio démission» ont été entonnés. Le coach de 59 ans, attendu de très longues minutes au micro de Canal+, a finalement pris la parole au bout de la nuit. «Je ne peux pas vous dire ce qui s’est dit, j’avais besoin de parler à mon groupe et à ma direction. Autant après Brest il y avait des motifs de satisfaction, autant ce soir il n’y a rien. On ne peut pas continuer à subir une situation qui est catastrophique», a tout d’abord lancé le coach du LOSC.

Avant d’ajouter : «ce que je regrette le plus ce soir, c’est le visage qu’on a pas montré ce soir. Dans les matchs de coupe d’Europe, le plus important c’est l’envie, c’est de remporter les duels. On s’est fait dominer tactiquement, techniquement, dans l’intensité. On perd 1 à 0 mais on s’en sort bien. Je ne pense pas à quitter le club avant la fin de mon contrat mais évidemment qu’il y a une remise en question. Je ne peux pas me dédouaner de toutes responsabilités en ayant gagné un seul match sur les 10 derniers. Il faut une discussion avec les joueurs, c’est le plus important, ce n’est jamais simple de les faire parler mais il faut le faire. Le visage de ce soir est trop loin de ce qu’on a montré ces derniers mois».

Une chose est sûre alors que Genesio voit encore son crédit s’étioler, il faudra un exploit de ses hommes la semaine prochaine à Belgrade pour espérer voir les 1/8es de finale de Ligue Europa. Ce ne sera pas tâche facile : l’Etoile Rouge n’a encaissé que deux buts à domicile cette saison en C3, tandis que Lille ne marque qu’à un match sur deux en 2026. Conjugués à cela l’élimination en Coupe de France contre l’OL et la dynamique en championnat (le LOSC est 17e en 2026), on ne peut pas dire que cette saison fera date dans l’histoire du club.