FC Barcelone : Joan Laporta charge Ousmane Dembélé

La situation d'Ousmane Dembélé va maintenant être un cas épineux à gérer pour le FC Barcelone. En fin de contrat en juin prochain, l'ailier de 24 ans n'a toujours pas prolongé son bail avec les Blaugranas, malgré plusieurs sollicitations de la part de Xavi Hernandez, son entraîneur et des discussions avec ses dirigeants. Mais les négociations s'éternisaient entre l'entourage de l'international français et le board catalan, qui poussait Dembélé à partir cet hiver.

Selon nos informations, le Paris Saint-Germain avait accord verbal de l'international tricolore de 24 ans (27 sélections - 4 buts) et de son entourage pour venir dans la capitale cet hiver, mais finalement, Dembélé est resté au Barça. Un choix difficile à comprendre pour Joan Laporta, le président catalan. «L'avenir de Dembélé a été l'un des cas les plus surprenants. Nous lui avons proposé de prolonger, c'était très bien, le joueur a dit que ce n'était pas une question économique, mais en fin de compte, il voulait une offre plus élevée. Il n'a voulu accepter aucune des propositions qui lui ont été émises», a-t-il expliqué.

Ousmane Dembélé n'a pas voulu partir en Angleterre cet hiver

Présent à l'auditorium du Camp Nou pour une conférence de presse économique, le boss du club barcelonais en a notamment profité pour charger l'international français et a révélé qu'il avait refusé de partir en Angleterre, où Chelsea semblait intéressé. «Les négociations se sont enlisées et l'agent a pris la position de ne plus rien dire. Ne rien dire a des conséquences sur les intérêts du club. Il y avait deux bonnes offres pour lui, mais il n'a pas voulu les accepter, surtout la dernière, qui était un club anglais où il aurait pu développer son jeu».

Plus surprenant, Joan Laporta a affirmé qu'Ousmane Dembélé ne serait plus à Barcelone lors de la saison prochaine. «Il a préféré rester ici pendant ces six mois, ce n'est pas bon ni pour lui, ni pour le club. Une prolongation nous aurait permis de travailler plus calmement, il est difficile de comprendre la position de Dembélé. Nous l'avons dans l'équipe. Si c'est un joueur que nous n'aurons pas la saison prochaine ? Vous pouvez le dire. Nous pensons qu'il a un accord avec un autre club, c'est ce que ses agents nous ont laissé entendre.»