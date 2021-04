OM : Pablo Longoria justifie ses propos sur la formation française

Son interview dans El Pais avait provoqué un véritable tollé au sein du microcosme du football français. En comparant la formation française à celle des joueurs de basket aux Etats-Unis, Pablo Longoria s'est attiré les foudres des entraîneurs tricolores. Vexés du discours tenu parle président de l'OM, ces derniers lui ont répliqué assez violemment. Présent en conférence de presse ce mercredi, le dirigeant espagnol a précisé sa pensée, et surtout, confirmé sa version sur la formation en France.

« C'est un débat ouvert où chacun est libre d'avoir son opinion. C'était plus une réflexion sur des questions concrètes qui méritent de poser des réflexions. Nous sommes 8es dans le ranking UEFA, nous avons pris 7.500 points. Il faut se poser les questions pourquoi nous sommes dans cette position? Avec la réforme, c'est important d'être dans le Top 5. Je n'attaque pas les coachs français, j'ai beaucoup de respect mais c'est juste une réflexion. Un des problèmes qu'on a en France, c'est qu'on fait un type de formation très individualiste, et je peux le répéter sans problème. La question est de savoir: pourquoi nous avons beaucoup de talents et qu'ils partent à l'étranger? L'intégration des joueurs français est différente d'autres nationalités? Il y a un individualisme plus fort. Ça peut être une explication sur les difficultés des entraîneurs français à l'étranger. Les joueurs ont des nutritionnistes individuels, des kinés individuels, tu as parfois l'impression d'être en face d'un joueur de tennis, » a ainsi lâché Longoria. Des propos qui devraient une nouvelle fois faire réagir le football français...

