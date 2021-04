Pablo Longoria compare la formation française à la NBA !

S'il n'est à l'Olympique de Marseille que depuis le début de la saison, Pablo Longoria connaît sur le bout des doigts le marché français de par ses expériences passées. Dans les colonnes du quotidien espagnol El Pais, le président phocéen a dressé une comparaison flatteuse entre la formation tricolore et celle qui se pratique aux États-Unis en basket-ball. «Tous les clubs viennent recruter en France parce que c'est le pays exportateur par excellence en Europe en raison du mélange des cultures. Mais il y a quelque chose de fondamental que l'on doit comprendre : la formation en France est comparable à la formation des joueurs de basket aux Etats-Unis. C'est le football qui se joue toujours dans la rue, c'est la formation individuelle avant la collective. La France, en termes de football, est la NBA d'Europe», a-t-il d'abord lancé avant de poursuivre son raisonnement.

«On forme des joueurs très individualistes, sans concept réellement concret de jeu, précisément parce que l'on cherche encore cette identité. En France, il n'y a pas un modèle de jeu établi. Objectivement, si on analyse le marché global, c'est l'un des pays qui exporte le moins d'entraîneurs. Ils ne vendent pas d'idées collectives. Mais, au niveau individuel, c'est le pays qui exporte le plus de joueurs parce que le joueur français continue à jouer dans la rue, spécialement dans les banlieues de Paris, Marseille et Lyon. Là-bas, les enfants continuent à jouer dans la rue et cela contribue à ce que leur formation individualiste les aide à marquer des différences, mais il ne sont pas formés pour répondre à un modèle de jeu précis», a-t-il conclu. Analyse.