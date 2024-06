Pays-Bas - France : ce qu’a dit Kylian Mbappé à Xavi Simons

Ce vendredi soir, l’équipe de France et les Pays-Bas se sont quittés sur un match nul 0-0. Avec 4 points, les deux équipes sont au coude à coude dans ce groupe D de l’Euro 2024. S’il n’a pas joué, Kylian Mbappé s’est montré très actif sur son banc de touche. Et après la rencontre, il n’a pas manqué de débriefer le match avec certains adversaires et anciens coéquipiers. En effet, dans les couloirs du stade, Mbappé a longuement discuté avec Memphis Depay, Georginio Wijnaldum et Xavi Simons.

Et dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, on entend distinctement ce que dit Kylian Mbappé à Depay et Wijnaldum. «Il pensait qu’il était en train de nous tuer» lance-t-il hilare aux deux joueurs en parlant de Xavi Simons. Il faisait référence à la célébration du joueur de Leipzig sur son but qui sera finalement annulé pour hors-jeu. Par la suite, Mbappé s’est directement adressé à Simons. «Tu voulais nous bais… hein?» a-t-il lâché en direction de son partenaire tout sourire. Ambiance détendue après la rencontre.