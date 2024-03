Toulouse-OL : les grands regrets de Vincent Sierro

Des Lyonnais renversants ce vendredi à Toulouse. Pourtant souverains en première période, les Gones ont été repris au retour des vestiaires par des Toulousains entreprenants. Pour autant, c’est l’OL qui s’est imposé en ayant réalisé 20 dernières minutes très intéressantes et récompensées par deux buts et les trois points de la victoire. Forcément, de l’autre côté, c’est la soupe à la grimace.

Interrogé sur la prestation des siens, Vincent Sierro, le capitaine des Violets, a fait part de sa frustration : «ils ont réussi à faire la différence sur des éclairs individuels. On n’a pas réussi à garder l’emprise. Sun un coup de pied arrêté, on perd le match donc c’est frustrant. On a réussi à mettre de l’intensité et enflammer le match. On n’a pas su maïtriser le match, il faut travailler ça. On est très déçus, très frustrés…»