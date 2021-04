Yaya Touré rêve d'entraîner le FC Barcelone

Yaya Touré est déterminé à revenir sous le feu des projecteurs de la planète football. Si un tel retour n'est désormais plus possible en tant que joueur, l'ancien milieu de terrain de Manchester City ou encore du FC Barcelone aspire à le faire dans le costume d'entraîneur. L'Ivoirien, aujourd'hui âgé de 37 ans, occupe, depuis le mois de février dernier, le poste d'adjoint au sein de l'Olimpik Donetsk, actuel 11ème du championnat ukrainien. Invité de l'émission Jugues Què t'hi! , sur les ondes de la Cadena SER, Yaya Touré en a profité pour confier qu'il terminait ses diplômes d'entraîneur. Le tout avec un rêve à la clé : revenir au FC Barcelone, où il a évolué entre 2007 et 2010.

La suite après cette publicité

«Pour moi, Barcelone est l'équipe où je veux finir. Je ne sais pas si c'est au Barça B, chez les Juvenil (les U19, NDLR)... mais je veux travailler à Barcelone. J'adorerais travailler à La Masia. J'ai d'ailleurs toujours une maison à Barcelone. […] Je regarde la télévision en Catalan,» a expliqué l'ancien milieu de terrain longiligne ayant notamment remporté trois Premier League avec Manchester City. Reste à savoir si les Blaugranas feront de la place à Yaya Touré dans le futur, lui qui a fait partie de l'incroyable équipe de Pep Guardiola ayant tout raflé sur son passage lors de la saison 2008-2009.