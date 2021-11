Équipe de France : Didier Deschamps calme l'agitation autour de Jonathan Clauss et Benjamin Pavard

La suite après cette publicité

Porté en triomphe le 30 juin 2018 pour son but fantastique contre l'Argentine (4-3), Benjamin Pavard a connu des hauts et des bas avec les Bleus, mais a conservé sa place de titulaire depuis trois ans. Bien que remplaçant au Bayern Munich et moins utilisé par Julian Nagelsmann, il conserve un certain crédit. En doublure, Léo Dubois a acquis sa place et s'il connaît des difficultés par moment à l'Olympique Lyonnais, il a bien pris la mesure de son rôle. Derrière, Nordi Mukiele du RB Leipzig semble le mieux placé puisqu'il était du rassemblement de septembre en l'absence de Benjamin Pavard. Pour autant, ses performances avec le club saxon, qui sont en dents de scie sur ce début de saison, ne suffisent pas à se frayer une place. L'autre joueur capable d'évoluer à ce poste et qui ne cesse de monter en puissance depuis plus d'un an, c'est Jonathan Clauss. Le piston droit de 29 ans multiplie les grosses prestations avec Lens et compte 2 buts et 6 offrandes en 13 matches de Ligue 1.

Dans une forme optimale et alors que les Bleus sont passés en 3-4-3 sur les derniers matches, son absence interroge de plus en plus. Le principal intéressé s'est montré lucide récemment sur les ondes de RMC: «je ne vois pas pourquoi je devrais être déçu. J’y suis attentif, de plus en plus, parce que beaucoup de gens en parlent. Je regarde un peu plus attentivement, mais tout en gardant ce recul. Je ne fais pas de fixette, je me tiens informé, mais sans être borné dessus. [...] Si je n’y suis pas, c’est que j’ai encore des étapes à franchir. Mais au moins, je suis sur le bon chemin, et c’est le plus important.» Pour autant, une vraie campagne se met en place pour valoriser le natif de Strasbourg. «Aujourd'hui, de voir qu'il n'est pas appelé... Je pensais qu'après le match de Lyon, il allait être sélectionné et honnêtement j'y crois. On va tout faire pour l'aider à aller en équipe de France» lâchait notamment son coéquipier Seko Fofana à Téléfoot. À un poste où les débats se multipliaient depuis quelques années et où Benjamin Pavard et Léo Dubois n'impressionnent pas particulièrement, l'absence de Jonathan Clauss commence à surprendre tout doucement.

Jonathan Clauss suivi par Didier Deschamps

Ce lundi en conférence de presse, inutile de dire que Didier Deschamps a été interrogé sur le sujet. Loin de botter en touche, il a expliqué les raisons de l'absence de Jonathan Clauss tout en expliquant que son âge et le fait qu'il ne dispute pas de compétitions européennes n'est pas un facteur décisif : «qui fait le buzz autour de lui ? Répondez à la question, c'est peut-être mieux. Je ne vais pas faire du buzz, sinon cela va être repris. Je regarde les matches donc forcément je regarde beaucoup de joueurs dont celui de Lens dont vous parlez. Après buzz, pas buzz, cela ne m'amène pas à sélectionner ou non un joueur. Il fait partie des joueurs que l'on suit. Qu'il ait 29 ans ou non, ce n'est pas un critère en soi. C'est lié à la concurrence au poste. Je sais que vous êtes en attente de nouveautés, mais je ne suis pas là pour ça. Jordan Veretout a plus ou moins le même âge et est arrivé tardivement. D'accord, il joue l'Europe, mais son âge ne m'empêche pas de le sélectionner.» Ne fermant pas la porte, il reste néanmoins satisfait des joueurs qu'il dispose et a fait le point sur la situation de Benjamin Pavard.

Le titulaire du poste de piston droit n'a disputé que 9 matches pour le moment, connaissant pas mal de fois le banc de touche. Pour Didier Deschamps, celui qui est central de formation est capable d'assurer ce rôle malgré un profil plutôt défensif : «il le fait avec son club même s'il fait partie des joueurs qui ne traversent pas une période euphorique. C'est la différence entre une défense à trois et à quatre. L'idéal, c'est de pouvoir garantir de la créativité offensive et d'avoir de la sécurité défensive. Benjamin est plus un défensif qu'un offensif même s'il a déjà apporté sur le plan offensif. Il est capable de faire des passes décisives ou de marquer des buts parfois très importants. On pourrait poser la question pour Lucas Hernandez et je répondrai oui même s'il n'a pas le même profil que son frère ou Lucas Digne. Cela demande des compensations, mais je ne peux pas dire qu'il ne peut pas jouer. Peut-être est-il mieux dans une défense à quatre, mais cela dépend de l'adversaire. Il a peut-être plus besoin d'avoir quelqu'un devant lui contrairement à Théo Hernandez de l'autre côté.» Cette sortie ne risque pas de dissiper les doutes à un poste où les Bleus connaissent des carences depuis un long moment.