Le RB Leipzig domine Francfort et remporte de nouveau la Coupe d’Allemagne

Tenant du titre de la Coupe d’Allemagne après sa victoire contre Fribourg (1-1, 4-2 aux tirs au but) la saison dernière, le RB Leizpig remettait son sacre en jeu ce samedi face à l’Eintracht Francfort. Un duel intéressant entre deux équipes qui se sont livrées corps et âme pour aller chercher la victoire.

Après une première période nulle et vierge, c’est le RB Leipzig qui a su faire la différence en seconde période. Dani Olmo qui a récemment prolongé trouvait le partant Christopher Nkunku qui ne se faisait pas prier pour marquer (71e). Le Français échangeait son costume de buteur pour celui de passeur et permettait à Dominik Szoboszlai de faire le break (88e). Avec cette victoire 2-0, le RB Leipzig fait la passe de deux et remporte de nouveau la Coupe d’Allemagne.

