Pourquoi le Campus PSG est déjà une référence mondiale ?

Un lieu d’exception où l’excellence règne à tous les étages. Voilà comment définir le nouveau campus du Paris Saint-Germain, inauguré, ce jeudi. Installé à Poissy dans les Yvelines, ce centre d’entraînement ultra-moderne - entièrement financé par Qatar Sports Investments (QSI) à hauteur de 350 millions d’euros - réunit, aujourd’hui, les équipes masculines, féminines, la formation mais également l’association. Un petit coin de paradis niché au milieu d’un vaste domaine verdoyant contrastant largement avec le temps des préfabriqués passés d’âge du Camp des Loges. Plongée dans les coulisses de ce site hors du commun, la rédaction FM a ainsi pu apprécier le nouveau cocon des champions de France en titre, incarnant plus globalement la nouvelle ère du club et son ambition de créer un espace intégralement dédié à la performance, à l’entraînement et à la formation des talents.

La suite après cette publicité

Les chiffres fous d’un projet grandiose

Réparti sur 59 hectares dont 30 hectares d’espaces verts et 3,5 hectares dédiés à un potager biologique, ce nouvel outil vertigineux - où travaillent quotidiennement entre 200 à 250 personnes - offre ainsi 150 000 m² d’espaces extérieurs réservés à l’entraînement et répartis sur 3 plateaux, dont 16 terrains de foot. Un cadre idyllique permettant dès lors aux 180 sportifs professionnels et jeunes âgés de 13 à 19 ans, en préformation ou formation, de façonner leur rêve. Et que dire de l’architecture où tout a finalement été pensé et réfléchi pour allier bien-être et performance, tout en respectant une logique de «stades à passer» de la préformation à l’équipe première. Dans une ambiance sobre et lumineuse où le bleu marine des portes vient s’associer au blanc des interminables couloirs, le campus PSG réserve ainsi d’innombrables endroits à la pointe de la technologie et aux fonctions spécifiques.

De l’immense salle de fitness - comprenant en son sein une pièce hypoxique, reproduisant les conditions rencontrées en altitude - à l’espace balnéothérapie - où se juxtaposent sauna, hammam et différents bassins en fonction des besoins (récupération, réathlétisation) - en passant par l’espace détente, l’auditorium, le vestiaire circulaire ou encore la salle de restauration où une nutritionniste applique un système de périodisation permettant de répartir au mieux charge d’entraînement et apport en glucides, le nouveau centre d’entraînement du club de la capitale regorge d’endroits, certains plus surprenants que d’autres (salle de repos pour les chauffeurs des joueurs, une autre pour leur coiffeur, un studio TV, une chambre forte où se réfugier en cas d’intrusion…). Mais ce n’est pas tout. Si chaque joueur dispose d’une chambre à son nom, basée sur des standards hôteliers élevés (lit king size, salle de douche, écran géant, balcon), la nouvelle maison des Rouge et Bleu place également l’éducation au coeur de son projet.

La suite après cette publicité

L’éducation au coeur du Campus

Ainsi, outre les bâtiments dédiés à la performance et à l’entraînement, le Campus PSG accueille 140 élèves scolarisés sur place, de la 5e à une année post-bac. Avec 3 classes de collège, 9 de lycée, une après le bac, spécialisée en marketing sportif, et 27 professeurs, le club de la capitale met ainsi un point d’honneur à la dimension éducative. «C’est un symbole qui doit guider les jeunes vers le très haut niveau. Le Campus doit permettre de faire comprendre aux jeunes les attentes du très haut niveau. Nous avons cette partie scolaire et socio-éducative car c’est très important pour nous de véhiculer ces valeurs-là en plus de l’aspect sportif. La cité éducative vient confirmer nos ambitions. Nous avons obtenu 95% de réussite au bac l’année dernière, c’est au-delà de la moyenne nationale mais nous avons une vraie détermination à faire encore mieux. Les joueurs sont de plus en plus médiatisés de nos jours donc c’est important de savoir bien parler, de maîtriser sa communication, d’avoir une tête bien faite», nous confiait, à ce titre, Yohan Cabaye, directeur sportif du centre de formation et de préformation.

Une ambition assumée se mêlant à l’objectif sportif et s’inscrivant, par ailleurs, dans une démarche de responsabilité environnementale. Ainsi, en créant le Campus, le Paris Saint-Germain vise également à respecter un des enjeux majeurs de notre ère : l’écologie. «Situé dans un cadre paysager et naturel, le site consacre plus de 30 hectares à des espaces verts incluant des prairies et des zones boisées, et 4 000 arbres y ont été plantés pour préserver la biodiversité. La préservation de cette identité paysagère a été l’une des clés du projet architectural de l’agence Wilmotte & Associés, un des partis pris qui a compté dans la décision du Club», précise à ce titre le dernier demi-finaliste de la Ligue des Champions, pouvant aujourd’hui se targuer de terrains parfaitement rangés et garnis d’un gazon coupé au millimètre par Jonathan Calderwood, le groundsman du PSG.

La suite après cette publicité

Staffs, infrastructures, pelouses… le PSG est fan de son nouvel outil

«Je pense que ce qui est le plus compliqué, c’est d’expliquer aux gens toute la difficulté qui entoure l’entretien d’un terrain de football. Pour le travail, je le connais bien, j’ai plus 25 ans d’expérience, d’Aston Villa à Wolverhampton, en passant par Wembley… Ce n’est pas simple, mais je fais ce travail depuis longtemps maintenant. Beaucoup de choses ont évolué depuis, il y a la technologie qui nous aide aujourd’hui, je suis allé à l’université pour étudier la Turf Science (science du gazon), et aujourd’hui l’appréhension de ce métier est différente. Il ne s’agit plus d’avoir juste une belle pelouse, mais il faut qu’elle soit aussi adaptée au style de jeu de l’équipe. Les rebonds, la vitesse du ballon, les mouvements des joueurs et de la balle… Des matches se gagnent et se perdent aussi sur ces détails», résumait le Britannique, s’inscrivant pleinement dans la recherche de l’excellence prônée par les champions de France en titre.

Ouvert en juillet 2023 et d’ores et déjà considéré comme une référence à l’échelle mondiale, le Campus PSG s’est finalement perfectionné au fil des mois. De quoi combler ses pensionnaires. «Le Campus est incroyable, on se souvient d’où on vient, on voit le développement du club, l’ambition du club augmente de plus en plus. C’est un honneur. J’ai vu le projet quand je suis arrivé. Quand on le voit maintenant, c’est quelque chose d’incroyable, ça brille. On est dans les meilleures conditions, ça motive. C’est comme une famille, on se sent à la maison ici. Quand on vient d’en bas, au Brésil, quand on a bataillé, être là c’est exceptionnel», reconnaissait dans cette optique Marquinhos. Un discours similaire à celui tenu par Luis Enrique, présent en conférence de presse avant de défier Toulouse ce vendredi en ouverture de la 12e journée de Ligue 1.

La suite après cette publicité

De nouvelles extensions à prévoir…

«C’est une merveille. Les installations, les conditions, le style… Tout est fait pour que le joueur soit à l’aise, cela représente tout ce qu’un club peut vouloir. Tout est parfait pour que l’équipe puisse s’améliorer mais aussi pour préparer la saison de façon optimale». Président comblé après l’inauguration grandiose de ce nouveau terrain de jeu, Nasser Al-Khelaïfi ne cachait pas non plus sa fierté : « notre meilleur investissement, c’est ça, le centre d’entraînement. On veut continuer à trouver le meilleur talent à Paris. On veut vraiment construire une équipe qui vient de Paris. On a aujourd’hui le plus jeune effectif en Europe. C’est notre vision avec ce centre d’entraînement, on veut construire une équipe pour le futur. Le coach croit vraiment dans nos jeunes». Aux anges, le PSG - bien décidé à quitter le Parc des Princes - ne compte cependant pas s’arrêter en si bon chemin.

En effet, ce nouvel écrin va continuer à s’étendre dans les prochains mois. Directeur général du club, Victoriano Melero a ainsi annoncé, ce jeudi, qu’un bâtiment de 5000 m2 - comprenant un espace balnéothérapie, des chambres et des vestiaires - allait prochainement voir le jour pour la section féminine. Parallèlement, les hautes sphères parisiennes vont également agrandir la capacité de la tribune du stade T5 (de 900 à plus de 2000 places) qui accueille les rencontres de l’équipe féminine et celles de Youth League de l’équipe U19 masculine. Une métamorphose qui devrait enfin être prolongée par une autre phase d’extension et l’édification d’une salle de judo, de handball, une polyclinique, un club de sport, un hôtel, un mégastore et un stade de 5 000 places. Dream bigger, vous avez dit…