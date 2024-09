OM : Mason Greenwood annonce la couleur

Mason Greenwood n’a pas perdu de temps en Ligue 1, puisqu’il a déjà trouvé le chemin des filets à cinq reprises depuis le début de la saison avec Marseille. Un total qui le place en tête du classement des buteurs, pour le moment. Pour le média du club, il a indiqué ses ambitions pour cette saison 2024-2025 sous les couleurs phocéennes.

« Je veux juste aider l’équipe le plus possible en faisant des passes, en marquant des buts et en me donnant à 100%. Nous voulons aussi finir le plus haut possible en championnat », a indiqué le néo-Marseillais. Absent de toutes compétitions européennes cette saison, l’OM tentera avant tout de retrouver la Ligue des champions, avant d’espérer plus.