Southampton - Liverpool : les compositions probables

Southampton accueille Liverpool ce lundi, à 21 heures, (match à suivre en direct sur notre live commenté) et les Saints auront fort à faire pour battre le champion en titre de Premier League. Pour ce faire, ils devraient évoluer en 4-4-2, avec Forster dans les cages, protégé par le duo Bednarek-Stephens dans l'axe. Walker-Peters et Bertrand évolueront, quant à eux, dans les couloirs de la défense. Ward-Prowse et Romeu seront chargés de la récupération, tandis qu'Armstrong et Walcott occuperont les côtés.

Enfin, Adams et Ings devraient être alignés en attaque. Du côté des Reds, Alisson gardera les buts, avec une charnière composée de Phillips et Fabinho devant lui. Alexander-Arnold et Robertson prendront eux les couloirs. Le milieu sera composé de Wijnaldum, Henderson et Thiago Alcantara. Mané et Salah seront chargés de mettre le feu sur les ailes, et Firmino évoluera dans l'axe.