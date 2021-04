Le groupe de l'OL contre Angers

Alors qu'un peu plus tôt, Rudi Garcia a fait le point sur les absences en vue du match de la 32e journée de Ligue 1 contre Angers, l'Olympique Lyonnais vient de dévoiler un groupe de 20 joueurs. Djamel Benlamri, Houssem Aouar et Tino Kadewere sont forfaits.

Parmi les surprises, on note les jeunes Malo Gusto, Florent Da Silva et Yaya Soumaré. Incertains, Anthony Lopes, Léo Dubois et Maxwel Cornet figurent bien dans ce groupe. Islam Slimani fait son retour après son carton rouge reçu face à Lens.