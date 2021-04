OL : Rudi Garcia fait le point médical avant Angers

Opposé ce dimanche à Angers pour le compte de la 32e journée de Ligue 1, l'Olympique Lyonnais jouera un match crucial. En effet, les Gones qui sont actuellement à huit points du leader, Lille, n'ont plus le droit à l'erreur. Pour garder un espoir de titre en Ligue 1 et de qualification en Ligue des Champions, les hommes de Rudi Garcia devront absolument gagner.

Pour ce faire, Rudi Garcia devra composer avec quelques absences comme il l'a expliqué en conférence de presse :« les forfaits certains c'est Djamel Benlamri, Houssem Aouar, Tino Kadewere. Ensuite on va faire des essais ce samedi pour Anthony Lopes, Léo Dubois et Maxwel Cornet. Slimani sera de retour de suspension et voilà je pense que l'on a fait le tour.»