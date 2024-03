EdF : les mots de Didier Deschamps après la victoire contre le Chili

Une défaite et une victoire en deux matchs pour les Bleus. Au-delà des statistiques, ce rassemblement du mois de mars n’a pas franchement rassuré quant à l’état de forme des vice-champions du monde. À quelques mois de l’Euro, la fin de saison se fait ressentir dans les jambes et dans les têtes, et le sélectionneur Didier Deschamps le sait. Sur le compte X de l’équipe de France, une vidéo a été postée montrant le discours du coach tricolore à ses joueurs. Il invite ses hommes à faire attention pour cette fin de saison, car une blessure peut vite arriver, à l’image de celles de Camavinga et Clauss contre le Chili.

«On gagne ce deuxième match, c’est ce qui est positif», a relativisé d’abord Didier Deschamps. «Vous avez une fin de saison qui peut être très chargée, faites attention. Je sais que vous avez des échéances et des objectifs à atteindre, les uns et les autres. Il y aura besoin fin mai ou début juin de toute la fraîcheur nécessaire physiquement et psychologiquement aussi. Bravo à l’ensemble du groupe, même si on n’a pas tout bien fait. Mais au moins celui-là on l’a gagné», a ajouté DD.