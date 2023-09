Qualifs CAN 2023 : le Rwanda frustre le Sénégal, Patson Daka offre la première place à la Zambie

La suite après cette publicité

Ce samedi, la dernière journée des qualifications à la prochaine CAN en Côte d’Ivoire s’est poursuivie pour les groupes H et L. Dans cette optique, le Sénégal, déjà qualifié pour le tournoi qui aura lieu en janvier, recevait le Rwanda pour terminer cette phase de qualifications sur une victoire, qui serait alors leur cinquième en six matches. Pour ce faire, Aliou Cissé a décidé d’aligner une équipe remaniée afin de tester un maximum de joueurs et de pouvoir aligner son équipe type lors de la rencontre amicale face à l’Algérie mardi prochain.

D’entrée de jeu, les Lions de la Teranga ont été dominateurs. Néanmoins, leur possession stérile n’a pas mené à la moindre occasion franche et les Rwandais ont même repris l’ascendant au fil de la première période. Alors que le spectacle n’était clairement pas au rendez-vous, les fautes et les imprécisions techniques sont venues hacher une rencontre peu emballée et emballante lors du premier acte.

Après la mi-temps, les tenants du titre se sont remis les idées à l’endroit et sont revenus conquérants. Finalement, Lamine Camara, auteur d’un début de saison plus qu’intéressant avec le FC Metz, a débloqué la situation en faveur des Lions de la Teranga. Alors que ces derniers ont alors poussé pour se mettre à l’abri, le score a évolué en toute fin de rencontre. Et à la surprise générale, Olivier Niyonzima a offert le point du nul à des Rwandais qui n’ont pas volé cette égalisation (1-1, 90+7). Un nul encourageant pour les Amavubi mais tant anecdotique qu’inquiétant pour les Sénégalais. Pour rappel, avant même cette rencontre, ils étaient déjà certains de finir à la première place de leur poule.

Dans l’autre rencontre de la soirée, les Comores se sont heurtés à une Zambie pleine de ressources. Dominateurs en première période, les Cœlacanthes ont ouvert le score juste avant la pause grâce au défenseur de Dunkerque Benjaloud Youssouf (1-0, 45e). Au retour des vestiaires, les Chipolopolos se sont rebiffés et Patson Daka a arraché l’égalisation (1-1, 71e). Un match nul synonyme de première place dans un groupe relevé et composé notamment de la Côte d’Ivoire et donc des Comores.