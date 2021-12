L'affaire de l'examen d'italien de Luis Suarez classée sans suite

Alors qu'il préparait un transfert à la Juventus Turin l'été dernier en provenance du FC Barcelone, et ce avant de rejoindre l'Atlético de Madrid quelques jours plus tard, l'attaquant uruguayen Luis Suarez devait passer un examen d'italien à l'université de Pérouse dans le but d'obtenir la nationalité italienne pour, ainsi, ne pas être considéré comme joueur extracommunautaire, et libérer une place dans l'effectif bianconero.

Un test durant lequel l'attaquant aurait triché, comme le montraient certaines caméras de surveillance. Néanmoins, la Fédération italienne de football vient d'annoncer ce mardi que l'affaire a été classée sans suite, puisque l'instance transalpine n'avait «pas assez de preuve pour prouver qu'il y a eu une conduite illégale». Les soupçons du procureur général de la ville Raffaele Cantone avaient donc été niés par la Juventus elle-même, mais rien n'empêche la réouverture de l'enquête en cas de nouvelles informations.