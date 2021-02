OM : la piste Robert Moreno écartée

Sur le banc de l'OM mercredi face à Lens (2-2), Nasser Larguet ne devrait pas trop s'éterniser à la tête de l'équipe première. Depuis la mise à pied à titre conservatoire d'André Villas-Boas, la direction olympienne s'active pour dénicher le successeur du technicien portugais. Selon les informations de La Provence, certains intermédiaires auraient tenté de propulser Robert Moreno sur le banc marseillais.

Mais aucun échange n'aurait eu lieu entre l'ancien entraîneur de l'AS Monaco et le Head of Football Pablo Longoria. Le quotidien précise également que le coach espagnol ne serait pas pressé pour reprendre un club. On ne sait donc toujours pas si l'intérim de Nasser Larguet se prolongera jusqu'au Classique entre l'OM et le PSG dimanche soir...