Tottenham veut mettre plusieurs indésirables à la porte

Tottenham sort d'une saison pour le moins décevante. Après avoir atteint la finale de la Ligue des Champions au printemps 2019, les Londoniens étaient logiquement attendus au tournant, tant en Premier League que sur la scène européenne. Mais la saison s'est conclue sur une sixième place en championnat et a pris la porte en huitièmes de finale de la compétition la plus prestigieuse face au RB Leipzig. Entre temps, Mauricio Pochettino avait été démis de ses fonctions, remplacé par José Mourinho.

Une saison décevante donc, et le Special One et son club espèrent maintenant faire un petit ménage dans l'effectif pour rapidement retrouver la Ligue des Champions. Plusieurs publications britanniques, comme le Sun, affirment que plusieurs joueurs de l'écurie de la capitale anglaise sont poussés vers la sortie. C'est le cas de Tanguy Ndombélé, pourtant recrue la plus chère de l'histoire du club (environ 70 M€) il y a tout juste un an.

Serge Aurier est indésirable

Considéré comme décevant, le milieu de terrain tricolore avait déjà été épinglé à plusieurs reprises par son coach en public. Le journal explique que le tacticien portugais avait même organisé des séances individuelles pour l'ancien de l'OL, s'impliquant énormément afin de faire de lui le joueur qu'il souhaitait voir, mais sans succès. Comme nous vous l'expliquions récemment et en exclusivité sur Foot Mercato, plusieurs grosses écuries européennes comme le PSG, le FC Barcelone et le Bayern sont intéressés par ses services, plutôt dans le cadre d'un prêt.

Parmi les deux autres joueurs qui sont mis sur la liste des transferts, on retrouve Serge Aurier, qui a lui aussi la cote auprès de clubs comme l'AC Milan et le Bayer Leverkusen, après trois saisons pas franchement convaincantes à Londres. Enfin, le défenseur argentin Juan Foyth n'a jamais vraiment réussi à s'imposer et est lui aussi prié de faire ses valises dans les prochains jours. Leeds United serait sur le coup. Des départs qui devraient engendrer d'autres arrivées après celle du latéral Matt Doherty conclue ce week-end.